Ryanair uruchomi nowe trasy z Polski do Włoch w rozkładzie lotów Lato 2023: z Gdańska do Rzymu (od maja, dwa razy w tygodniu) oraz z Łodzi i Lublina do Mediolanu Bergamo (od kwietnia, trzy razy tygodniowo), podał przewoźnik.

Ryanair to niskokosztowy przewoźnik lotniczy, który operuje z ok. 200 lotnisk w ponad 30 krajach. Reklama (ISBnews)