Elektryki czy hybrydy? Taksówkarze nie mają wątpliwości [Obiektywnie o Biznesie]

– Jeśli chcemy zobaczyć, które samochody są najbardziej niezawodne i najtańsze w eksploatacji, nadal warto obserwować, czym jeżdżą taksówkarze – mówi Krzysztof Urban, dyrektor zarządzający FreeNow by Lyft w Polsce, w rozmowie z Szymonem Glonkiem w programie „Obiektywnie o Biznesie”.

Taksówkarze przyspieszają transformację

Choć udział samochodów w pełni elektrycznych na polskich drogach nadal pozostaje stosunkowo niewielki, branża przewozów osób już dziś wyraźnie wyprzedza średnią krajową pod względem wykorzystania napędów niskoemisyjnych.

Jak podkreśla Urban, aż 65 proc. pojazdów współpracujących z platformą FreeNow w Polsce stanowią samochody zelektryfikowane – przede wszystkim hybrydy. W Warszawie udział ten przekracza już 70 proc., co oznacza wynik lepszy niż średnia europejska.

To oznacza również młodszy park samochodowy. Nowoczesne pojazdy są bardziej komfortowe dla pasażerów, emitują mniej spalin i generują niższe koszty eksploatacji.

Ekonomia wygrywa z modą na elektryki

Najważniejszym kryterium wyboru samochodu przez kierowców nie jest jednak ekologia, lecz ekonomia.

Auto pracujące jako taksówka każdego dnia pokonuje setki kilometrów, dlatego liczy się przede wszystkim koszt przejechania 100 kilometrów oraz niezawodność.

Obecnie najbardziej opłacalnym rozwiązaniem pozostają samochody hybrydowe wyposażone w instalację LPG. Dopiero za nimi znajdują się auta w pełni elektryczne, a następnie klasyczne hybrydy.

To pokazuje, że nawet dynamiczny rozwój elektromobilności nie oznacza automatycznego końca silników spalinowych. Rynek wybiera rozwiązania najbardziej racjonalne ekonomicznie.

Dlaczego elektryki jeszcze nie dominują? A hybrydy tak

Mimo rosnącej popularności samochodów elektrycznych kierowcy nadal wskazują kilka istotnych barier.

Pierwszą pozostaje cena zakupu pojazdu. Drugą – infrastruktura ładowania. Dla osoby pracującej kilkanaście godzin dziennie każda dodatkowa przerwa oznacza utracony zarobek.

Jeżeli kierowca nie może ładować samochodu w miejscu zamieszkania, musi poświęcić czas na dojazd do stacji oraz samo ładowanie. Nawet jeśli trwa ono stosunkowo krótko, w codziennej pracy stanowi realny koszt.

Zdaniem przedstawiciela FreeNow właśnie dlatego w najbliższych latach hybrydy pozostaną dominującym rozwiązaniem, a samochody elektryczne będą stopniowo zwiększać swój udział w rynku.

Klient przede wszystkim patrzy na cenę

Czy pasażerowie wybierają ekologiczne przejazdy?

Jak pokazują obserwacje platformy, najważniejszym kryterium pozostaje cena. Dopiero później liczy się dostępność samochodu, a następnie komfort podróży i niska emisja.

Jednocześnie pasażerowie coraz częściej korzystają z nowych technologii. Już około trzy czwarte przejazdów zamawianych jest za pomocą aplikacji mobilnych.

Digitalizacja transportu obejmuje również zakup biletów komunikacji miejskiej oraz korzystanie z różnych środków transportu w ramach jednego ekosystemu usług. Coraz częściej mieszkańcy dużych miast łączą komunikację publiczną z przejazdami taksówkami czy rozwiązaniami mikromobilności.

Największym wyzwaniem są kierowcy

Transformacja technologiczna to tylko jedna strona rynku. Drugą pozostają ludzie.

Firmy przewozowe muszą nieustannie rekrutować nowych kierowców, weryfikować ich kwalifikacje oraz monitorować jakość świadczonych usług.

Rosnące wymagania klientów sprawiają, że bezpieczeństwo i standard obsługi stają się równie ważne jak sama dostępność przejazdów.

Samochody autonomiczne? Tak, ale nie od razu

Jednym z najczęściej dyskutowanych tematów przyszłości transportu pozostają autonomiczne pojazdy.

Zdaniem Krzysztofa Urbana ich rozwój jest nieunikniony, jednak nie należy spodziewać się gwałtownej rewolucji.

Pierwsze komercyjne rozwiązania funkcjonują już w Stanach Zjednoczonych i Azji. Europa dopiero rozpoczyna ten proces. FreeNow przygotowuje się do wdrażania takich usług również na Starym Kontynencie, a pionierskim miastem ma zostać Londyn.

Początkowo autonomiczne pojazdy będą poruszały się z operatorem nadzorującym system i mapującym miasto. Dopiero po zakończeniu tego etapu możliwe będzie uruchomienie komercyjnych usług.

Człowiek i sztuczna inteligencja będą współpracować

Eksperci nie przewidują jednak, że autonomiczne samochody całkowicie zastąpią kierowców.

Znaczna część usług nadal będzie wymagała obecności człowieka – choćby przy pomocy pasażerom, przewozie bagażu czy obsłudze bardziej wymagających kursów.

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest model hybrydowy, w którym samochody autonomiczne będą obsługiwać część przejazdów, a kierowcy skoncentrują się na godzinach największego zapotrzebowania i bardziej złożonych zleceniach.

Rewolucja będzie ewolucją

Polski rynek przewozów osób pokazuje, że transformacja transportu nie przebiega skokowo.

Najpierw pojawiły się aplikacje mobilne, później hybrydy, następnie rozwija się elektromobilność, a kolejnym etapem będą pojazdy autonomiczne.

Według Krzysztofa Urbana przez najbliższe pięć lat to właśnie samochody hybrydowe pozostaną podstawą flot taksówkarskich. Elektryki będą systematycznie zwiększać swój udział, jednak jeszcze przez długi czas różne technologie napędu będą funkcjonować równolegle.

Rynek pokazuje bowiem, że o sukcesie nowych rozwiązań decydują nie tylko innowacje, lecz przede wszystkim ich opłacalność i wygoda codziennego użytkowania.