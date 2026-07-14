Program SAFE i miliardy na obronność. Które firmy mogą otrzymać dofinansowanie na projekty Dual Use? [Obiektywnie o Biznesie]

O tym, jak wykorzystać tę szansę, mówił w programie „Obiektywnie o biznesie" Łukasz Radosz, dyrektor zarządzający Euro – Funding Polska i ekspert ds. badań oraz rozwoju.

Dual Use – nowy kierunek rozwoju przedsiębiorstw

W ostatnich miesiącach temat technologii Dual Use zyskał ogromne znaczenie. Chodzi o rozwiązania, które mogą znaleźć zastosowanie zarówno w sektorze cywilnym, jak i wojskowym. Rosnące nakłady na obronność w Europie oraz programy takie jak SAFE czy Europejski Fundusz Obronny (EDF) sprawiają, że przedsiębiorstwa coraz częściej analizują możliwość wejścia do łańcucha dostaw przemysłu obronnego.

Zdaniem Łukasza Radosza szczególnie widoczne jest to w branży motoryzacyjnej.

– Europejski sektor automotive przeżywa trudny okres. Polskie firmy, które przez lata były ważnym elementem tego rynku, szukają dziś nowych źródeł wzrostu. Dla wielu z nich właśnie Dual Use staje się naturalnym kierunkiem transformacji – podkreśla ekspert.

Nie trzeba produkować czołgów

Jednym z najczęściej powtarzanych mitów jest przekonanie, że wejście do przemysłu obronnego oznacza konieczność produkowania uzbrojenia. W rzeczywistości ogromna część rynku obejmuje producentów komponentów.

Przykładem mogą być przedsiębiorstwa produkujące elementy z tworzyw sztucznych, części gumowe czy podzespoły wykorzystywane wcześniej w samochodach osobowych. Po spełnieniu odpowiednich wymagań jakościowych i uzyskaniu certyfikacji takie same technologie mogą znaleźć zastosowanie w pojazdach wojskowych czy specjalistycznym sprzęcie.

To właśnie rozwój nowych komponentów, ich testowanie i dostosowywanie do wymagań armii staje się obszarem, który można finansować ze środków publicznych.

Skąd wziąć pieniądze?

Możliwości finansowania jest coraz więcej.

Na poziomie krajowym przedsiębiorcy mogą korzystać m.in. z:

ulgi badawczo-rozwojowej,

programu Ścieżka SMART realizowanego w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG),

krajowych programów wspierających działalność B+R.

Coraz więcej firm sięga jednak po środki bezpośrednio z Unii Europejskiej.

Jak zauważa Łukasz Radosz, polskie przedsiębiorstwa są już na tyle dojrzałe technologicznie, że z powodzeniem konkurują o finansowanie z firmami z całej Europy.

To oznacza znacznie większą konkurencję, ale jednocześnie zdecydowanie większe budżety projektów.

Euro – Funding Polska w ubiegłym roku realizował projekty finansowane z funduszy europejskich, których wartość liczona była już w milionach euro.

Innowacyjność zamiast taniej siły roboczej

Ekspert zwraca uwagę, że przewaga konkurencyjna polskiej gospodarki nie może być już oparta na niskich kosztach pracy.

Rosnące wynagrodzenia i ceny energii sprawiają, że przedsiębiorstwa muszą budować swoją pozycję poprzez innowacje.

Dlatego właśnie działalność badawczo-rozwojowa staje się jednym z najważniejszych elementów strategii rozwoju.

Ulga B+R nie jest jedynie narzędziem obniżającym podatki. Środki odzyskane dzięki preferencjom podatkowym mogą stanowić wkład własny do projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.

Certyfikacja to pierwszy krok

Wejście do sektora obronnego wymaga jednak odpowiedniego przygotowania.

Firmy muszą spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa, jakości oraz zgodności z procedurami obowiązującymi w branży zbrojeniowej.

Dopiero uzyskanie odpowiednich certyfikatów pozwala przedsiębiorstwom ubiegać się o status dostawcy dla producentów sprzętu wojskowego.

W praktyce często oznacza to konieczność przeprowadzenia badań rozwojowych oraz stworzenia nowych wersji produktów spełniających wymagania odbiorców z sektora obronnego.

Na ten etap również można pozyskać finansowanie.

To dopiero początek

Zdaniem Łukasza Radosza rynek znajduje się obecnie na początku dynamicznego rozwoju.

Przedsiębiorstwa analizują możliwości wejścia do sektora Dual Use, przygotowują się organizacyjnie oraz budują relacje z partnerami przemysłowymi.

Coraz większego znaczenia nabierają również konsorcja, które wspólnie realizują duże projekty finansowane zarówno z funduszy krajowych, jak i europejskich.

Miliardy euro czekają na przedsiębiorców

Skala dostępnych środków jest imponująca.

Sam Europejski Fundusz Obronny dysponuje budżetem sięgającym około 7 mld euro, a pojedyncze projekty mogą otrzymać nawet około 140 mln euro dofinansowania.

Dodatkowo funkcjonują krajowe programy wsparcia oraz inicjatywy takie jak SAFE, które mają zwiększyć potencjał europejskiego przemysłu obronnego.

Eksperci podkreślają jednak, że czas odgrywa kluczową rolę.

Firmy, które chcą znaleźć się w łańcuchach dostaw przemysłu obronnego, powinny już dziś rozpocząć analizę swoich możliwości, nawiązywać współpracę z przedsiębiorstwami sektora zbrojeniowego oraz przygotowywać proces certyfikacji.

To właśnie teraz budowane są relacje i kompetencje, które w najbliższych latach mogą zdecydować o pozycji przedsiębiorstw na jednym z najszybciej rozwijających się rynków w Europie.