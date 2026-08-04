MiCA zmienia rynek kryptowalut. Banki wchodzą do gry, a tysiące firm znikają z rynku [Obiektywnie o Biznesie]

Przez lata rynek kryptowalut rozwijał się szybciej niż przepisy. Dla jednych był symbolem finansowej wolności, dla innych miejscem pełnym ryzyka i spektakularnych upadków giełd. Unijne rozporządzenie MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) ma to zmienić. Po raz pierwszy w całej Unii Europejskiej powstały jednolite zasady funkcjonowania firm oferujących usługi związane z kryptoaktywami.

– „Po raz pierwszy możemy powiedzieć, że na rynku europejskim kryptowaluty zostały uregulowane. Wszystko zostało opisane i wiadomo, jakie obowiązki mają poszczególne podmioty” – podkreśla Artur Pszczółkowski.

MiCA porządkuje rynek kryptowalut

Nowe przepisy oznaczają znacznie więcej niż tylko kolejną regulację. Firmy działające na rynku muszą dziś spełniać wymagania zbliżone do tych, które od lat obowiązują instytucje finansowe.

To oznacza nie tylko szczegółowe procedury dotyczące bezpieczeństwa, przeciwdziałania praniu pieniędzy czy identyfikacji klientów, ale również pełną odpowiedzialność za każdą przeprowadzaną transakcję.

Zdaniem prezesa RGLTD największą zmianą jest jednak przewidywalność.

– „Po raz pierwszy firmy wiedzą, jak mogą działać przy tego typu aktywach. Banki wiedzą, jak z nimi pracować, księgowi wiedzą, jak je księgować, a przedsiębiorcy mają jasne zasady.”

Z kilku tysięcy firm zostało zaledwie kilkaset

Jednym z najbardziej widocznych efektów wejścia MiCA jest ogromna konsolidacja rynku.

Jeszcze niedawno na polskiej liście podmiotów świadczących usługi związane z kryptowalutami znajdowały się tysiące firm. Dziś aktywnie działa ich jedynie niewielka część.

Powód jest prosty – uzyskanie licencji wymaga spełnienia bardzo rygorystycznych wymogów organizacyjnych, technologicznych i finansowych.

Jak podkreśla Artur Pszczółkowski, proces uzyskania licencji trwał w przypadku jego firmy około 16 miesięcy i wiązał się z przygotowaniem ogromnej liczby dokumentów oraz szczegółową kontrolą regulatora.

– „Otrzymanie licencji było dopiero pierwszym krokiem. Teraz odpowiadamy za każdą pojedynczą transakcję.”

Banki przestają obserwować. Zaczynają działać

Jeszcze kilka lat temu świat kryptowalut i banków wydawał się całkowicie odrębny. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Według rozmówcy programu największe instytucje finansowe w Europie oraz Stanach Zjednoczonych intensywnie przygotowują własne rozwiązania oparte na technologii blockchain.

To szczególnie widoczne w obszarze stablecoinów, które coraz częściej są wykorzystywane jako nowoczesna infrastruktura płatnicza.

– „Moim zdaniem dochodzimy do sytuacji, w której ludzie nie będą nawet wiedzieli, że korzystają ze stablecoinów.”

Nowe rozwiązania mają przede wszystkim skrócić czas rozliczeń między firmami, obniżyć koszty transakcji oraz poprawić płynność finansową przedsiębiorstw.

Koniec rewolucji przeciw bankom?

Na naszych oczach dokonuje się zmiana filozofii całego rynku kryptowalut.

Bitcoin powstał jako alternatywa dla tradycyjnego systemu finansowego po kryzysie z 2008 roku. Tymczasem dziś to właśnie banki stają się jednymi z największych inwestorów i użytkowników technologii blockchain.

– „To jest całkowicie wbrew idei, dzięki której Satoshi Nakamoto stworzył Bitcoina. Teraz technologia zaczyna po prostu ulepszać stare systemy bankowe.”

Zdaniem eksperta nie oznacza to końca kryptowalut, lecz ich dojrzewanie. Blockchain przestaje być rewolucją przeciwko bankom, a staje się narzędziem modernizacji całego sektora finansowego.

Większe bezpieczeństwo dla klientów

MiCA ma również ograniczyć ryzyko powtórzenia spektakularnych bankructw giełd kryptowalut, które w ostatnich latach odbijały się szerokim echem na całym świecie.

Nowe przepisy wymagają m.in. pełnego oddzielenia środków klientów od majątku firmy oraz stosowania szczegółowych procedur zabezpieczających.

– „Sytuacje, które wcześniej miały miejsce na rynku, nie powinny się już wydarzyć. Regulatorzy bardzo mocno tego pilnują.”

Oznacza to większą ochronę inwestorów indywidualnych, choć jednocześnie użytkownicy muszą liczyć się z bardziej rozbudowanymi procedurami weryfikacji tożsamości.

Europa kontra Stany Zjednoczone

A jak wygląda globalna konkurencja. Czy Europa ma szansę konkurować z amerykańskimi gigantami finansowymi?

Zdaniem prezesa RGLTD obecnie trwa wyścig o stworzenie europejskiej infrastruktury opartej na stablecoinach. W projekt angażują się już największe banki, które chcą wykorzystać potencjał błyskawicznych rozliczeń i nowych modeli płatności.

Jednocześnie firmy posiadające licencję MiCA przygotowują się do konsolidacji rynku i przejmowania mniejszych podmiotów.

To dopiero początek zmian

Rozporządzenie MiCA nie zakończyło rewolucji na rynku kryptowalut. Wręcz przeciwnie – rozpoczęło nowy etap jego rozwoju.

Zamiast świata funkcjonującego obok tradycyjnych finansów powstaje rynek coraz mocniej zintegrowany z bankami, regulatorami i dużymi instytucjami finansowymi. Dla klientów oznacza to większe bezpieczeństwo, a dla przedsiębiorców – zupełnie nowe możliwości prowadzenia biznesu.

Jakie szanse i zagrożenia niesie ta transformacja? Dlaczego banki nagle tak mocno zainteresowały się technologią blockchain? Czy Europa ma szansę dogonić Stany Zjednoczone? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w całej rozmowie z Arturem Pszczółkowskim w programie „Obiektywnie o Biznesie”.