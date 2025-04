Polacy to naród otwarty na nowe technologie, szczególnie w sferze finansów. Inwestowanie w kryptowaluty to jeden z tych obszarów, gdzie to wyraźnie widać. Jak wynika z rozmowy Szymona Glonka z Łukaszem Pierwienisem, Country Managerem Binance Polska, Polska stała się jednym z europejskich liderów adopcji kryptoaktywów. Ale za dynamicznym rynkiem nie zawsze nadąża prawo.