LiveChat Software zwiększył bazę klientów o 302 firmy w grudniu



Warszawa, 03.01.2018 (ISBnews) - LiveChat Software miał 23 107 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat według stanu na 1 stycznia 2018 r., podała spółka. To o ok. 28% więcej niż przed rokiem - w grudniu liczba klientów wzrosła o 302 firmy wobec wzrostu o 299 rok wcześniej, dodano.

"Wzrost liczby klientów to dla nas kluczowy wskaźnik. Wprowadzanie nowych usług i budowa wokół nich ekosystemu są elementami strategii, która pomoże nam przyśpieszać rozwój w przyszłości" - powiedział prezes Mariusz Ciepły, cytowany w komunikacie.

W ostatnich miesiącach LiveChat wprowadził na rynek nowe rozwiązania. BotEngine to platforma umożliwiająca stworzenie własnego chatbota osobom bez specjalistycznej wiedzy informatycznej. Chat.io to rozwiązanie typu live chat, którego struktura pozwala na łatwe integracje z bardzo różnymi platformami, dodano.

"Dane dotyczący liczby klientów nie obejmują użytkowników BotEngine i chat.io" - czytamy dalej.

Z rozwiązania LiveChat korzystają klienci z ok. 150 krajów. Są to firmy ze wszystkich branż, przy czym najwięcej jest firm z takich sektorów jak: IT, edukacja, sprzedaż detaliczna, rozrywka i marketing.

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

