Asseco Business Solutions połączyło się z Macrologic



Warszawa, 04.01.2018 (ISBnews) - Nastąpiło połączenie spółki Asseco Business Solutions z Macrologic, poinformowała firma przejmująca. Marka Macrologic zostanie włączona do oferty rozwiązań do zarządzania Asseco Business Solutions dla średnich i dużych przedsiębiorstw na polskim rynku, dodano.

"Liczymy na to, że połączenie Asseco Business Solutions z firmą Macrologic umożliwi nam osiągnięcie efektu synergii, który będzie opierać się na takich filarach jak wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, wiedzy eksperckiej oraz technologii informatycznych. Wszystko po to, aby oferować użytkownikom systemów ERP - zarówno marek Asseco Business Solutions, jak i Macrologic, jako najlepsze rozwiązania do zarządzana procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie" - powiedział prezes Wojciech Barczentewicz, cytowany w komunikacie.