Mostostal Zabrze ma list intenc. z BASF ws. rozbudowy fabryki za ok. 90 mln zł



Warszawa, 08.02.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze podpisał z BASF Polska list intencyjny, z na mocy którego zostanie zawarta umowa na wykonanie instalacji procesowej dla produkcji katalizatorów w rozbudowywanej fabryce katalizatorów BASF Polska w Środzie Śląskiej w ramach realizowanego projektu "Kopernik", podała spółka. Wartość prac szacowana jest na ok. 90 mln zł netto.

"Podpisanie umowy przewidziane jest do 16 lutego 2018 r., niemniej jednak strony przewidziały możliwość przedłużenia ważności listu intencyjnego. Strony zgodnie ustaliły możliwość rozpoczęcia prac od dnia wejścia w życie listu intencyjnego, który do momentu zawarcia umowy stanowi podstawę prawną współpracy stron przy realizacji projektu" - czytamy w komunikacie.

W przypadku podpisania umowy, wartość prac wynosić będzie ok. 90 mln zł netto. Termin zakończenia prac nad projektem przypada na styczeń 2019 r., podano także

"W przypadku nie zawarcia umowy emitent otrzyma wynagrodzenie za zakres prac zrealizowany w okresie obowiązywania listu intencyjnego" - czytamy też w materiale.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2016 r. spółka miała 792,31 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)