PGE GiEK ma umowę z Ansaldo Energia na wsparcie techniczne turbozespołu gazowego



Warszawa, 09.02.2018 (ISBnews) - Elektrociepłownia Lublin Wrotków, należąca do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółki zależnej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - podpisała z Ansaldo Energia umowę na pięcioletnie wsparcie techniczne utrzymania turbozespołu gazowego, podała spółka. Kontrakt będzie obowiązywać do 2023 roku, a jego maksymalna wartość to 3,3 mln euro.

Umowa obejmuje wykonanie przez Ansaldo wszystkich planowanych i nieplanowych czynności serwisowych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania turbiny gazowej i generatora turbiny oraz prowadzenie działań związanych z podniesieniem jej sprawności, podano w komunikacie.

"Blok gazowo-parowy jest podstawową jednostką wytwórczą Elektrociepłowni Lublin Wrotków. To ekologiczny blok, którego praca przyczynia się do znaczącej poprawy jakości powietrza w mieście. Tym bardziej zależy nam na jak najdłuższej i w miarę możliwości bezawaryjnej pracy turbiny gazowej" - powiedział prezes PGE GiEK Sławomir Zawada, cytowany w komunikacie.

Kogeneracyjny blok gazowo-parowy jest eksploatowany w Elektrociepłowni Lublin Wrotków od 2002 r. W trakcie remontu głównego bloku, zaplanowanego na 2018 r., zostaną wykonane prace zapewniające funkcjonowanie turbiny przez minimum następne 15 lat. W efekcie prowadzonych działań remontowych i modernizacyjnych wzrośnie również sprawność turbiny, a tym samym zostanie ograniczona ilość spalanego paliwa, podano także.

Elektrociepłownia Lublin Wrotków dysponuje osiągalną mocą elektryczną 231 MWe oraz osiągalną mocą cieplną 627 MWt. W ciągu roku produkcja energii elektrycznej z bloku gazowo-parowego wynosi od 1 000 do 1 600 GWh. Ilość ciepła wytworzonego w bloku i kotłach wodnych jest uzależniona od zapotrzebowania miejskiej sieci ciepłowniczej i w ostatnich latach kształtuje się na poziomie ok. 3 000 000 GJ.

Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

