PGE: Bloki 5 i 6 w Elektrowni Opole mogą być oddane do użytku w V i IX 2019 r.





Warszawa, 23.02.2018 (ISBnews) - W wyniku negocjacji prowadzonych przez Polską Grupę Energetyczną (PGE) z generalnym wykonawcą - konsorcjum Polimeksu-Mostostalu i Rafako - oraz generalnym projektantem - GE Power oszacowano, że blok nr 5 w Elektrowni Opole zostanie oddany do użytku 31 maja 2019 r. a blok nr 6 - 30 września 2019 r., podały spółki.



"Deklarowane przez generalnego wykonawcę zmienione terminy przekazania do eksploatacji to 31 maja 2019 roku dla bloku nr 5 oraz 30 września 2019 roku dla bloku nr 6" - czytamy w komunikacie.



Negocjacje prowadzone przez PGE z konsorcjum oraz GE Power nie zostały jeszcze zakończone, podkreślono.



"Zespół projektowy dokonał analizy przedstawionego przez generalnego wykonawcę roboczego harmonogramu realizacji pod kątem poprawności metodycznej, realności przyjętych założeń, przyczyn opóźnień oraz planowanych metod dalszego zarządzania realizacją projektu. W opinii zespołu projektowego realizacja inwestycji w powyższym terminach jest możliwa pod warunkiem, że generalny wykonawca będzie działał z najwyższym zaangażowaniem, wprowadzając konieczne warunki gwarantujące terminową realizację prac" - czytamy dalej.



Pod koniec września 2017 r. konsorcjum Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa, Rafako oraz GE Power, która jest generalnym projektantem oraz pełni funkcję lidera konsorcjum zarządzającego realizacją kontraktu, przekazało do spółki Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) propozycję aktualizacji harmonogramu budowy bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole. Konsorcjum zaproponowało wówczas zmianę terminu zakończenia budowy bloku nr 5 z 31 lipca 2018 roku na 20 grudnia 2018 roku, a bloku nr 6 z 31 marca 2019 roku na 31 lipca 2019 roku.



Opolska inwestycja o wartości ponad 11,6 mld zł brutto realizowana jest przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółkę zależną PGE. Wykonawcą kontraktu jest konsorcjum w składzie: Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa oraz GE Power, który jest generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum.



Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.



Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 668 mln zł w 2016 r.



Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG.



