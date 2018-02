Erne Ventures przejął EBC Solicitors, aby uruchomić giełdę kryptowalut



Warszawa, 26.02.2018 (ISBnews) - Fundusz Erne Ventures kupił akcje w EBC Solicitors, aby inwestować w technologię blockchain oraz kopalnię kryptowalut, poinformowała spółka.

"Nabycie akcji jest podyktowane dążeniem do wykorzystania potencjału inwestycyjnego grupy kapitałowej EBC Solicitors dla realizacji nowej strategii funduszu" - czytamy w komunikacie.

Erne Ventures, który wprowadził na rynek publiczny 10 spółek, w ostatnich latach inwestował głównie w projekty z branży gier wideo. Tymczasem po inwestycji w EBC Solicitors fundusz będzie dążył do skupienia przyszłych inwestycji EBC Solicitors w obszarze inwestowania w projekty we wczesnej fazie rozwoju oparte o technologię blockchain ze szczególnym naciskiem na pozyskiwanie walut cyfrowych (tzw. crypto mining), co wpisuje się w nową strategię Erne Ventures, podano także.

"Na chwilę obecną Erne Ventures ma już zbudowaną grupę partnerów z prawie wszystkich kontynentów, którzy na zasadzie doradztwa lub bardzo bliskiej współpracy są gotowi uczestniczyć w realizowanych projektach. Zebrane kompetencje obejmują opracowanie ekonomiki tokenów i zasadności użycia technologii blockchain, doradztwo prawne, konsultacje marketingowe i PR, realizację kampanii reklamowych wraz z tworzeniem społeczności wokół produktu, programy lojalnościowe, rozwiązania KYC/AML, obsługę klienta przy emisji ICO, przygotowanie materiałów informacyjnych obejmujących whitepaper, dotarcie do inwestorów, jak również obsługę samej emisji walut cyfrowych" - czytamy dalej.

Intensywną realizację nowego kierunku inwestycyjnego Erne Ventures dowodzi nie tylko zapowiedziana zmiana działalności EBC Solicitors, ale i dwóch innych spółek publicznych z grupy Erne Ventures: Revitum oraz Telehorse. Na początku lutego Erne Ventures ogłosił przejęcie kontroli nad Revitum w celu zmiany jej strategii i uruchomienia giełdy kryptowalut działającej zgodnie z wszelkimi wymaganiami prawnymi oraz posiadającej wszelkie stosowne licencje i zezwolenia. Z kolei zarząd Telehorse ogłosił niedawno rozszerzenie zakresu działalności na rynku gier komputerowych poprzez uruchomienie społecznościowej platformy dystrybucyjnej o międzynarodowym zasięgu. Wykorzystując swój potencjał oraz posiadane kompetencje, Telehorse będzie finansować marketing oraz dystrybuować wybrane przez społeczność gry video i mobilne, bazując na technologii blockchain. Platforma będzie rozwijana w ramach spółki celowej, która planuje pozyskanie środków poprzez przeprowadzenie emisji ICO, podsumowano.

Erne Ventures jest notowanym na rynku NewConnect funduszem kapitałowym (venture capital), który jako inwestor krótkoterminowy lub średnioterminowy nastawia się na inwestycje w produkty i usługi charakteryzujące się potencjałem rozwoju na rynku globalnym.

(ISBnews)