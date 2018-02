Multimedia Polska wydzierżawiły od Hawe Telekom międzymiastowe łącze 100G



Warszawa, 26.02.2018 (ISBnews) - Multimedia Polska wydzierżawiły od Hawe Telekom międzymiastowe łącze teletransmisyjne o przepływności 100G, poinformowało Hawe.

"Z grupą kapitałową Multimedia Polska współpracujemy od 2009 roku, jest to jeden z naszych kluczowych klientów. Zakup i projekt związany z wdrożeniem nowego systemu DWDM na całej naszej ogólnokrajowej magistrali światłowodowej pozwoli nam dynamicznie poszerzać nasze portfolio produktów i usług, w tym między innymi oferowanie łączy o przepływności 100G, 200G, a nawet 400G. Głęboko wierzę, że rok 2018 będzie rokiem dalszego pogłębiania współpracy pomiędzy Multimedia Polska a HaweTelekom" - powiedział wiceprezes Dominik Drozdowski, cytowany w komunikacie.

Hawe Telekom wprowadziła do swojego portfolio produktów łącza o przepływności 100G m.in. dzięki prowadzeniu projektu wdrożenia nowego systemu transmisyjnego DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) zakupionego w lutym 2017 r. od koncernu Huawei za kwotę 2,4 mln USD. Prace modernizacyjne obejmują 4 tys. km ogólnopolskiej sieci światłowodowej należącej do HAWE Telekom. Dzięki realizacji projektu, który jest na ukończeniu przepustowość sieci Hawe Telekom zwiększy się do 8Tbs, podano też w materiale.

"Jestem przekonany, że usługi dzierżawy pasma 100G w sieci Hawe będą spełniały wszystkie nasze oczekiwania. Testy zakupionych usług przebiegły wzorowo. Liczymy na dalszy rozwój współpracy" - powiedział dyrektor departamentu planowania sieci Multimedia Polska Jacek Głaz, również cytowany w komunikacie.

Multimedia Polska to trzeci co do wielkości operator kablowy w Polsce.

Hawe Telekom jest właścicielem jednej z najnowocześniejszych ogólnopolskiej sieci światłowodowej o długości blisko 4 tys. km. Firma jest tzw. "operatorem dla operatorów" - świadczy hurtowe usługi transmisji danych, dostępu do internetu, IPTV oraz dzierżawy włókien światłowodowych licznym krajowym oraz międzynarodowym operatorom telekomunikacyjnym.

(ISBnews)