Netia będzie realizować plan inwestycyjny i chce zatrzymać spadek liczby usług



Warszawa, 01.03.2018 (ISBnews) - Netia będzie realizować wszystkie zaplanowane na ten rok inwestycje, niezależnie od wyniku wezwania na jej akcje i liczy, że zatrzyma spadek liczby usług świadczonych klientom detalicznym w oparciu o własną sieć, wynika z wypowiedzi prezes Katarzyny Iwuć.

"Nie czekamy na rozwinięcie sytuacji [ws. wezwania na akcje Netii], prowadzimy dalej wszystkie nasze zaplanowane inwestycje i nie traktujemy tego okresu jako okres przejściowy" - powiedziała Iwuć podczas konferencji prasowej.

Członek zarządu Andrzej Abramczuk dodał, że Netia współpracuje z Cyfrowym Polsatem na takich samych zasadach, jak z innymi klientami.

"Za wcześnie jeszcze na jakieś szczegóły w sytuacji, kiedy trwa wezwanie na akcje Netii" - dodał.

Na początku grudnia 2017 Cyfrowy Polsat ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 119 349 971 akcji Netii, stanowiących 34,24% kapitału zakładowego oraz 34,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, po cenie 5,77 zł za sztukę. Z uwagi na ograniczenia wynikające z aktualnych dokumentów finansowych spółki, które pozwalają spółce na nabycie ograniczonej liczby akcji Netia w wezwaniu, nabywającymi akcje Netii w ramach wezwania są Cyfrowy Polsat oraz podmiot powiązany - Karswell Limited z siedzibą w Nikozji. Termin zakończenia wezwania na akcje Netii został pod koniec lutego ustalony ostatecznie na 9 kwietnia br.

"Łączna liczba naszych usług w IV kw. wyniosła 1987. Cieszymy się, że ten spadek jest najwolniejszej od jakiegoś czasu. Naszą ambicją jest, aby te spadki jeszcze bardziej zahamować szczególnie na sieci własnej i prowadzimy działania, żeby ich w ogóle nie było" - powiedziała Iwuć.

Na koniec IV kw. liczba usług świadczonych przez Netię klientom detalicznych na własnej sieci wyniosła 741 tys., co oznacza spadek o 23 tys. r/r. W samym IV kw. liczba usług spadła o 5 tys., a w III kw. o 8 tys.

Przedstawiciele spółki poinformowali także, że na koniec roku zmodernizowana sieć w technologii światłowodowej Netii docierała do ok. 300 tys. gospodarstw domowych (prędkość do 900 Mb/s), około 1 mln gospodarstw ma dostęp do prędkości co najmniej 100 Mb/s, a 1,6 mln gospodarstw domowych może skorzystać z prędkości przesyłu danych powyżej 30 Mb/s.

"W tym roku przewidujemy dalszą modernizację naszej sieci, a także dyscyplinę kosztową" - dodała Iwuć.

Netia "prawdopodobnie" nie weźmie także udziału w trzecim konkursie "Program Operacyjny Polska Cyfrowa" (POPC). "Nie mamy planów z tym związanych przyglądamy się temu" - powiedziała prezes.

W związku z rosnącym zasięgiem usług Netii, w tym szczególnie usługi telewizyjne, spółka planuje uruchomienie w marcu tego roku kampanii reklamowej prowadzonej w kanałach TV. Jej celem jest "zwiększenie świadomości marki".

Netia S.A. to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)