Agora rozpoczęła negocjacje z Kino Polska ws. sprzedaży akcji Stopklatki



Warszawa, 07.03.2018 (ISBnews) - Agora podpisała z Kino Polska TV list intencyjny dotyczący potencjalnego kupna przez Kino Polska całości posiadanych przez Agorę akcji w spółce Stopklatka. Zgodnie z treścią listu, Agora i Kino Polska będą prowadziły negocjacje dotyczące zasad i warunków przeprowadzenia rozważanej transakcji, podała Agora.

"List intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania Agora i Kino Polska do przeprowadzenia transakcji. List Intencyjny obowiązuje do 30 czerwca 2018 r. Agora będzie informowała o kolejnych krokach związanych z przebiegiem procesu transakcji w odrębnych raportach" - czytamy w komunikacie.

Obecnie Agora posiada około 41,14% ogólnej liczby akcji i głosów w Stopklatce. Przeprowadzenie transakcji oznaczałoby zakończenie inwestycji w Stopklatce przez Agorę i zaprzestanie prowadzenia działalności w zakresie cyfrowej telewizji naziemnej, podano także.

W osobnym komunikacie Kino Polska podało, posiada ok. 41,5% akcji w Stopklatce.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, firmy Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia Tok FM. Agora jest współwłaścicielem kanału telewizyjnego Metro na ósmym multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej oraz kanału Stopklatka TV uruchomionego wspólnie z Kino Polska TV.

Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.

(ISBnews)