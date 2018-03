Udział leasingu w portfelu Idea Banku docelowo nie przekroczy 50%



Warszawa, 09.03.2018 (ISBnews) - Idea Bank spodziewa się rosnącej presji na marżę odsetkową w kolejnych kwartałach w związku ze zmianą struktury portfela w kierunku leasingu oraz rosnącego kosztu finansowania. Bank zakłada jednak, że udział leasingu w portfelu banku docelowo nie będzie przekraczał 50%, poinformował ISBnews prezes Tobiasz Bury.

"Leasing ma wpływ na marżę, bo to pozycja niżej odsetkowa, a udział leasingu w naszym portfelu rośnie, więc tu jest efekt zmiany struktury sprzedaży. Koszt finansowania będzie bardzo mocno wpływał na marżę, choć średniorocznie spadł on w ub. roku z 54 pkt do 28 pkt. Jednak w trendzie miesięczno-kwartalnym ten koszt zaczął rosnąć i w kolejnych kwartałach może nadal rosnąć" - powiedział Bury w rozmowie z ISBnews.

Presja na marżę odsetkową netto będzie kontynuowana, dodał.

Bury poinformował, że bank chce utrzymać w br. wysoki jednocyfrowy wzrost dochodów z działalności powtarzalnej, jednak może to okazać się trudne.

"Presja na wynik odsetkowy będzie duża. Z kolei po stronie prowizji przekierowujemy źródła przychodów i wyników z pośrednictwa i sprzedaży zewnętrznej i tu spodziewałbym się spadku prowizji ze względu na zmianę modelu dystrybucji, przy jednoczesnym oczekiwanym wzroście prowizji z kredytu i faktoringu" - zaznaczył.

Marża odsetkowa netto wyniosła 3,6% w 2017 r. wobec 4% rok wcześniej.

Dochody z działalności powtarzalnej (tj. bez zdarzeń jednorazowych) wzrosły o 9% r/r do 996 mln zł w 2017 r.

Prezes poinformował, że w kolejnych kwartałach - ze względu na silną konkurencję rynkową - sprzedaż kredytów dla mikrofirm będzie na niższych poziomach.

"Nadal spodziewamy się wyższej sprzedaży leasingu, niż produktów kredytowych. Nie chcielibyśmy jednak przesadzić z udziałem leasingu w całości portfela i nie będzie on wyższy niż 50%" - podkreślił.

Sprzedaż produktów kredytowych wyniosła 9,6 mld zł w 2017 r. co oznacza wzrost o 19% w skali roku.

Portfel kredytowy przekroczył 16,3 mld zł, w tym 7,5 mld zł stanowił leasing i skupione wierzytelności, co pozwoliło zwiększyć udział tej linii do 46% w 2017 r. wobec 24% rok wcześniej.

Bury poinformował, że na przełomie I i II kw. br. Idea Bank uruchomi platformę funduszy inwestycyjnych i liczy, że podobnie jak kantor on-line będzie ona notować wzrosty wyższe od zakładanych.

"Podstawowym celem jest rozszerzenie oferty dla klientów. Dążymy do mocnego rozwoju kanałów on-line i to jest podejście takie, jak z kantorem, który uruchomiliśmy w ub. roku. Nie chcę mówić na razie o naszych oczekiwaniach dotyczących poziomów sprzedaży, ale kantor rośnie powyżej naszych oczekiwań i zakładamy, że z platformą funduszy będzie podobnie" - powiedział.

Jak poinformowała wiceprezes Idea Banku Małgorzata Szturmowicz, w I półroczu bank nie planuje emisji obligacji z programu na łączną kwotę 200 mln zł, przyjętego w listopadzie ub. roku.

"W I półroczu nie będziemy wychodzić z emisją obligacji na rynek. Program na 200 mln zł jest zaplanowany do końca 2018 roku. Pierwszą emisję o wartości 40 mln zł przeprowadziliśmy pod koniec ub.r. Rozważamy emisję w II półroczu, jeśli warunki rynkowe będą sprzyjające" - powiedziała Szturmowicz.

Idea Bank powstał na bazie przejętego przez Getin Holding GMAC Banku jesienią 2010 roku. Początkowo bank funkcjonował wyłącznie w internecie. W lipcu 2011 roku otwarto pierwsze oddziały stacjonarne, głównie w największych polskich miastach. Idea Bank zadebiutował na rynku głównym GPW w 2015 roku.

Agnieszka Morawiecka

(ISBnews)