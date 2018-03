Bloober Team NA ma umowę z Lions Gate na produkcję nowej gry



Warszawa, 13.03.2018 (ISBnews) - Bloober Team NA, spółka zależna Bloober Team, zawarła umowę ze spółką Lions Gate Entertainment Inc. dotyczącą produkcji nowej, nieanonsowanej jeszcze gry, w oparciu o jeden z brandów posiadanych przez Lions Gate, poinformowała spółka.

"Jest to pierwsza istotna umowa zawarta przez Bloober Team NA" - czytamy w komunikacie.

W ocenie Bloober Team, zawarcie umowy licencyjno-produkcyjnej z Lions Gate Entertainment Inc. będzie mieć wpływ na wyniki finansowe spółki za 2018 rok i kolejne okresy, podano również.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od czerwca 2011 r.

(ISBnews)