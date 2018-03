Atal pracuje nad kolejnymi 41 inwestycjami na blisko 10000 lokali



Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Atal prowadzi prace nad uruchomieniem kolejnych 41 inwestycji, w których powstanie blisko 10 000 mieszkań lub lokali usługowych, poinformował prezes Zbigniew Juroszek.

"Na koniec grudnia 2017 roku Atakl miał w trakcie realizacji aż 33 projekty z ok. 5200 lokalami. Trwają prace nad uruchomieniem kolejnych 41 inwestycji, w których powstanie blisko 10000 mieszkań lub lokali usługowych. Naszym celem jest utrzymanie zróżnicowanej oferty mieszkaniowej, by móc w pełni odpowiedzieć na potrzeby naszych klientów. W portfolio posiadamy ponad 2500 mieszkań w 7 największych miastach Polski. W 2018 roku planujemy sukcesywnie wprowadzić do sprzedaży nowe projekty. Od początku roku rozbudowaliśmy ofertę o ponad 500 mieszkań" - powiedział Juroszek, cytowany w komunikacie.

W 2017 roku Atal wydał na zakup nowych gruntów ponad 232 mln zł, co stanowi rekordowy wynik w historii firmy, podano także.

Spółka zakupiła łącznie 14 działek w miastach, gdzie prowadzi dotychczasową działalność - Warszawa, Kraków, Katowice, Wrocław, Poznań i Trójmiasto. Zsumowany potencjał PUM tych gruntów to niemal 320 tys. m2. Oznacza to, że koszt zakupu 1 mkw. PUM to 727 zł.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W całym 2017 r. Atal sprzedał 2 787 mieszkań.

(ISBnews)