Zysk Inpro wzrósł wstępnie o ok. 3% r: r do ok. 30 mln zł w 2017 r.



Warszawa, 20.03.2018 (ISBnews) - Inpro miało ok. 203 mln zł skonsolidowanych przychodów (ok. -1% r/r) i ok. 30 mln zł zysku netto (ok. +3% r/r), podała spółka, prezentując wstępne dane.

"Zarząd Inpro SA z siedzibą w Gdańsku, w związku z pracami prowadzonymi nad skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej Inpro SA za 2017 rok, informuje, iż dostępne zarządowi wstępne szacunki dotyczące podstawowych danych finansowych za 2017 rok są następujące: szacowany przychód Grupy Inpro za 2017 rok wyniesie około 203 mln zł, co stanowi spadek w porównaniu do 2016 roku o ok. 1%. Jednocześnie szacunki wykazują, iż zysk netto krupy kapitałowej za 2017 rok wyniesie około 30 mln zł, co stanowi wzrost o ok. 3% r/r" - czytamy w komunikacie.

Prawidłowe wielkości poziomu przychodu i zysków oraz wyjaśnienie poziomu odchyleń danych finansowych spółka wskaże w sprawozdaniu finansowym za 2017 r., które zostanie opublikowane 4 kwietnia 2018 r., podano również.

Firma Inpro działa na rynku trójmiejskim. W ofercie ma przede wszystkim apartamenty i mieszkania o podwyższonym standardzie oraz domy jednorodzinne. Spółka realizuje także inwestycje komercyjne, takie jak hotele apartamentowe i biurowce oraz świadczy usługi budowlane. Jest notowana na GPW od 2011 r. Przedsprzedaż (w rozumieniu zawartych umów przedwstępnych sprzedaży netto) Inpro wyniosła w 2017 r. 739 szt.

(ISBnews)