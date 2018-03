Atal wprowadził do sprzedaży 350 mieszkań w katowickiej inwestycji Nowy Brynów



Warszawa, 21.03.2018 (ISBnews) - Atal wprowadził do sprzedaży 350 mieszkań oraz 10 lokali usługowych w pierwszej części kolejnego katowickiego projektu – Nowy Brynów, poinformowała spółka.

"Katowice stanowią dla nas istotny rynek – w 2017 roku w stolicy Górnego Śląska sprzedaliśmy 298 mieszkań. W związku z tym postanowiliśmy wzbogacić naszą ofertę o kolejny projekt mieszkaniowy. Inwestycja Nowy Brynów to nowa jakość na mapie Katowic. Bliskie sąsiedztwo terenów rekreacyjnych oraz dogodny dostęp do infrastruktury miejskiej sprawiają, że osiedle wpasowuje się w zróżnicowane potrzeby mieszkańców. Jesteśmy przekonani, że projekt spotka się z zainteresowaniem nabywców " - powiedział wiceprezes Mateusz Juroszek, cytowany w komunikacie.

W siedmiopiętrowym budynku, który stanowi pierwszy etap inwestycji powstaną mieszkania o powierzchniach od 32 do 115 m2. Będą to lokale o zróżnicowanych rozkładach – od kawalerek po czteropokojowe apartamenty. Ceny za m2 zaczynają się od 5 300 złotych brutto. Na parterze budynku powstanie 10 lokali usługowych o powierzchniach od 48 do 116 m2, podano także.

Planowany termin oddania do użytkowania I etapu inwestycji Nowy Brynów to I kwartał 2020 r.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W całym 2017 r. Atal sprzedał 2 787 mieszkań.

(ISBnews)