Atal ma pozwolenie na użytkowanie III etapu inwestycji Chojny Park w Łodzi



Warszawa, 22.03.2018 (ISBnews) - Atal uzyskał pozwolenie na użytkowanie III etapu łódzkiej inwestycji Chojny Park przy ulicach Sąsiedzkiej i Kurczaki, poinformowała spółka. Klienci mogą odebrać 62 mieszkania w 32 budynkach.

W ramach inwestycji Chojny Park III do oferty trafiły lokale jedno oraz dwupiętrowe o metrażach od 49,88 do 115,32 m2 i układzie od 2 do 4 pokoi. Ceny mieszkań w stanie deweloperskim zaczynają się od 4 500 zł brutto za m2, wolnych zostało 19 lokali.

"W oddanym do użytku trzecim etapie inwestycji Chojny Park proponujemy model mieszkań o ograniczonych kosztach użytkowania, których dostępność w Łodzi jest bardzo niska. Całe osiedle Chojny Park spotkało się z uznaniem klientów poszukujących nieruchomości w Łodzi. Obecnie w trzecim etapie wolnych zostało już tylko 19 mieszkań, również w pierwszym i drugim etapie większość mieszkań została sprzedana" - powiedział wiceprezes Mateusz Juroszek, cytowany w komunikacie.

Trwa sprzedaż ostatnich lokali w powstałym nieopodal pierwszym i drugim etapie inwestycji. W Chojny Park I wybudowano 172 mieszkania, w sprzedaży pozostało 9 z nich. W drugiej fazie projektu dostępnych jest jeszcze 30 z 236 lokali. Wszystkie mieszkania są już gotowe do zamieszkania, podano również.

Atal na łódzkim rynku łódzkim oferuje również pierwszy i drugi etap osiedle Pomorska Park, gdzie powstanie 499 lokali w 9 budynkach położonych w spokojnej, zielonej okolicy, między ulicami Pomorską a Telefoniczną. Mieszkania można również nabywać w inwestycji Apartamenty Drewnowska 43 położonej w pobliżu Parku Staromiejskiego i kompleksu zrewitalizowanej Fabryki Poznańskiej, przypomniano.

Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r. W całym 2017 r. Atal sprzedał 2 787 mieszkań.

(ISBnews)