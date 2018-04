Spółka zależna Bloober Team wyda nową grę 'Mansion' w III kw. 2018 r.



Warszawa, 05.04.2018 (ISBnews) - Feardemic, spółka zależna Bloober Team, będzie wydawcą niezapowiedzianego wcześniej horroru o nazwie kodowej "Mansion", poinformował Bloober Team. Gra trafi na komputery PC oraz konsole PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch w III kw. 2018 r.

"Po słabym przyjęciu 'Perception' jesteśmy bardzo ostrożni w doborze nowych tytułów do portfolio wydawniczego. Dlatego długo zajęło nam wyselekcjonowanie tytułów, którymi jesteśmy zainteresowani jako potencjalny wydawca. Jesteśmy dumni, że udało się nam pozyskać 'Mansion'. To mądra i przemyślana decyzja, a unikalność tytułu daje dobre perspektywy" - powiedział CEO Feardemic Marcin Kawa, cytowany w komunikacie.

Ze względów marketingowych Feardeamic na tym etapie nie będzie ujawniał nazwy gry, która jest w końcowej fazie produkcji - trafi do sprzedaży już w III kw. bieżącego roku na wszystkie liczące się platformy. Podział zysków nie będzie odbiegał od standardów rynkowych, podano także.

Feardemic to spółka zależna krakowskiego Bloober Team, której strategia zakłada wydawanie horrorów od tzw. developerów 3rd party.

Bloober Team to niezależny producent gier wideo, założony w 2008 r. Spółka jest notowana na NewConnect od czerwca 2011 r.

(ISBnews)