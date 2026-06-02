Bezpieczne oszczędzanie to dziś nie luksus, ale konieczność. Firmy i klienci wracają do stabilnych rozwiązań

O tym, jak dziś rozsądnie oszczędzać i dlaczego firmy coraz częściej myślą o długoterminowym zabezpieczaniu kapitału, mówił w programie „Obiektywnie o Biznesie” Marek Sołtysiak, dyrektor Departamentu Bankowości Bezpośredniej i Finansowania Dilerów Volkswagen Bank.

Przedsiębiorcy coraz częściej odkładają środki

Jak zauważył ekspert, polskie firmy – szczególnie mikro i małe – coraz częściej myślą o tworzeniu własnej poduszki finansowej. Wynika to nie tylko z ostrożności, ale również z realiów rynku.

Choć sektor bankowy w Polsce oferuje dziś szeroki dostęp do finansowania, nadal wielu przedsiębiorców nie korzysta aktywnie z kredytów. W praktyce oznacza to konieczność samodzielnego zabezpieczania przyszłych inwestycji czy potencjalnych problemów z płynnością.

– Klient musi być przygotowany na brak możliwości dostępu do kapitału kredytowego i musi oszczędzać – podkreślał Marek Sołtysiak.

Jednocześnie wciąż ogromna część firmowych środków pozostaje na zwykłych rachunkach bieżących, gdzie pieniądze nie pracują i nie przynoszą żadnych odsetek.

Nie tylko wysokość oprocentowania

Rozmowa pokazała również, że przy wyborze lokaty czy konta oszczędnościowego kluczowe nie powinno być wyłącznie najwyższe oprocentowanie widoczne w reklamie. Znaczenie mają także warunki promocji, czas jej trwania, limity wpłat oraz sposób działania produktu po zakończeniu okresu promocyjnego.

Wiele banków oferuje dziś bardzo atrakcyjne stawki, ale jedynie na kilka miesięcy i często tylko do określonej kwoty. Po zakończeniu promocji oprocentowanie potrafi spaść do symbolicznych poziomów.

Dlatego coraz więcej klientów zwraca uwagę nie tylko na chwilowy zysk, ale również na wygodę, przewidywalność i bezpieczeństwo długoterminowego oszczędzania.

Elastyczność ważniejsza niż długie zamrażanie pieniędzy

Jak wynika z obserwacji banków, klienci coraz rzadziej chcą blokować środki na rok czy dwa lata. Znacznie większą popularnością cieszą się krótsze lokaty – trzymiesięczne lub półroczne – które pozwalają zachować większą elastyczność.

To szczególnie istotne dla przedsiębiorców, którzy muszą być przygotowani na dynamiczne zmiany rynkowe, niespodziewane wydatki czy konieczność szybkiej inwestycji.

Banki zaczynają dostosowywać swoje oferty właśnie do tego podejścia. Coraz większe znaczenie ma nie tylko wysokość odsetek, ale również to, co dzieje się w sytuacji wcześniejszego wycofania środków.

- Banki różnicują ofertę m.in. pod względem tego, co dzieje się z odsetkami w przypadku zerwania lokaty. Bardzo często oznacza to ich utratę. Tu również oferta Volkswagen Banku ma ambicję się wyróżniać – bo w przypadku wcześniejszego zerwania lokaty 50% wypracowanych do tego momentu odsetek zostanie wypłacone. Dlatego przy wyborze oferty warto zwracać uwagę na to, co wydarzy się w sytuacji, gdy będziemy musieli sięgnąć po środki wcześniej. Szczególnie dla przedsiębiorców, gdzie rzeczywistość gospodarcza jest bardziej dynamiczna, może to mieć fundamentalne znaczenie – czy w przypadku wcześniejszego „odmrożenia” środków tracę wszystkie korzyści, czy jednak mogę liczyć na ich częściowe zachowanie – mówił Marek Sołtysiak.

„Najpierw zapłać sobie”

Jednym z najważniejszych tematów rozmowy były również codzienne nawyki finansowe i podejście do oszczędzania w długim terminie. Zdaniem Marka Sołtysiaka skuteczne budowanie kapitału zaczyna się od prostych, ale konsekwentnie realizowanych zasad.

- Jedną z moich ulubionych zasad jest: „najpierw zapłać sobie”. Niezależnie od tego, czy jesteśmy przedsiębiorcą, czy pracownikiem etatowym, w momencie gdy na konto wpływa wynagrodzenie, warto od razu przeznaczyć jego część na oszczędności, a jako dochód do dyspozycji traktować to, co zostaje. Kluczowe jest podejście – nie oszczędzam dopiero po tym, jak wydam, tylko świadomie odkładam środki wcześniej. W długim terminie, jeśli będziemy konsekwentni, nawet niewielkie kwoty mogą przełożyć się na realne możliwości. Dzięki temu, gdy pojawi się nagły wydatek, zamiast sięgać po kredyt, możemy skorzystać z oszczędności – podkreślał.

Ekspert zwracał uwagę, że właśnie regularność oraz konsekwencja mają największe znaczenie dla budowania bezpieczeństwa finansowego – zarówno w życiu prywatnym, jak i w biznesie.

Polacy ostrożniejsi wobec ryzyka

W rozmowie pojawił się także wątek zmieniających się preferencji inwestycyjnych Polaków. Ostatnie lata przyniosły ogromne zainteresowanie bardziej ryzykownymi instrumentami – od kryptowalut po fundusze inwestycyjne. Jednak obecna sytuacja geopolityczna sprawia, że część klientów ponownie kieruje uwagę w stronę bezpieczniejszych form lokowania kapitału.

- Obecna sytuacja geopolityczna sprzyja większej ostrożności i powrotowi do bezpieczniejszych instrumentów, takich jak lokaty czy obligacje. Nawet jeśli warunki rynkowe wskazują na potencjalne korzyści, nie powinniśmy zapominać o bezpieczeństwie. W przypadku klienta indywidualnego część oszczędności powinna być ulokowana w rozwiązaniach odpornych na zawirowania. Taką odporność dają banki – szczególnie te, które, jak Volkswagen Bank, nie budują swojej oferty w oparciu o krótkoterminowe i ograniczone promocje, tylko o stabilną strategię wspierania oszczędzania przez klientów - zauważył Marek Sołtysiak.

Bezpieczne oszczędzanie wraca do łask

Wnioski z rozmowy są jednoznaczne – w czasach dużej zmienności coraz większą wartość mają przewidywalność, bezpieczeństwo i długoterminowe myślenie o finansach. Zarówno przedsiębiorcy, jak i klienci indywidualni coraz częściej szukają rozwiązań, które pozwolą im nie tylko chronić kapitał przed inflacją, ale również zachować finansowy spokój.

A ten – jak pokazują doświadczenia ostatnich lat – staje się dziś jedną z najcenniejszych wartości.