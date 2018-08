Tegoroczny backlog Asseco SEE wynosi 124 mln euro, o 10% więcej r: r



Warszawa, 09.08.2018 (ISBnews) - Tegoroczny portfel zamówień Asseco Southern Europe (Asseco SEE) na poziomie przychodów jest wyższy 10% r/r i wynosi 124 mln euro, a na marży1 jest wyższy o 7% r/r i wynosi 85,8 mln euro, poinformował prezes Asseco SEE Piotr Jeleński.

"Idziemy zgodnie z naszymi założeniami i jaki będzie wzrost wyników za cały rok, to jeszcze zobaczymy. Mniejszy wzrost notujemy w integracji systemowej, ale wyższy w bankowości i paymencie" - powiedział Jeleński podczas konferencji prasowej.

Na poziomie przychodów backlog na III kw. br jest o wyższy 9% r/r i wynosi 28,9 mln euro, a na poziomie marży1 jest wyższy o 7% r/r i wynosi 20,9 mln euro.

"Jeżeli chodzi o segment mobilny, to liczymy na bardzo dobry rok i na wzrosty w przyszłym roku. Obecnie inwestujemy w zatrudnienie i zwiększamy liczbę programistów z 50 do 70-80" - dodał Jeleński.

Dodał, że spółka aktywnie poszukuje okazji akwizycyjnych w całym regionie.

"Jeszcze tak dużej liczby różnych projektów akwizycyjnych nie analizowaliśmy. Niektóre są małe, w część nie wchodzimy ze względu na wysokie wyceny. Jeżeli zbliżymy się do jakieś finalizacji to poinformujemy o tym po III kwartale może nieco później" - powiedział prezes.

Jednocześnie podkreślił, że ewentualna akwizycja będzie pokryta ze środków własnych. "Nie zmieni to również naszej polityki dywidendowej" - dodał.

Zdaniem przedstawicieli spółki. wydzielenie segmentu "payment" opóźniło się przede wszystkim na rynku tureckim. "Cały proces wydzielenia ostatecznie powinien się zakończyć do końca tego roku" - powiedział wiceprezes Marcin Rudnicki.

Po wydzieleniu segmentu "payment" na poszczególnych rynkach wszystkie zostaną włączone do spółki holdingowej, która będzie działać w ramach grupy Asseco SEE.

Asseco South Eastern Europe S.A. zajmuje się działalnością holdingową, polegającą przede wszystkim na zarządzaniu liniami biznesowymi, których działalność koncentruje się w aktualnie należących do Grupy ASEE spółkach z sektora IT z regionu Europy Południowo-Wschodniej i Turcji, a także na inwestowaniu w nowe spółki w tym regionie. ASEE S.A. prowadzi również działalność operacyjną w zakresie sprzedaży usług i oprogramowania wspierającego kanały komunikacji z klientami i procesy biznesowe (contact center), a także rozwiązań uwierzytelniających. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)