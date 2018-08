Przychody Asbisu wzrosły wstępnie o ok. 67% r: r do ok. 158 mln USD w lipcu



Warszawa, 21.08.2018 (ISBnews) - Asbis wypracował w lipcu br. skonsolidowane przychody na poziomie ok. 158 mln USD, wobec 94 mln USD w lipcu 2017 r., co oznacza wzrost o ok. 67%, podała spółka, powołując się na wstępne dane szacunkowe.

"Drugie półrocze tego roku rozpoczęliśmy kontynuacją dwucyfrowych wzrostów naszych przychodów. Działamy dynamicznie, wykorzystując wszystkie możliwości zwiększenia naszej działalności w krajach, w których już jesteśmy obecni. Skupiamy się jednak nie tylko na wolumenie, ale również na marży, nad poprawą której pracujemy od początku III kwartału tego roku. Podobnie do całego I półrocza, największy wzrost osiągnęliśmy na naszym strategicznym rynku, czyli w krajach byłego Związku Radzieckiego. Obserwujemy duży popyt na rynkach, na których prowadzimy działalność, dlatego też spodziewamy się kontynuacji silnych wzrostów w całym roku. Kluczowe są dla nas również rynki europejskie, szczególnie Europy Środkowo-Wschodniej, oraz Bliskiego Wschodu i Afryki, na których również obserwujemy silne trendy wzrostowe" – powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Siarhei Kostevitch, cytowany w komunikacie.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)