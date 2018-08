Główny akcjonariusz nie zakłada obecnie zmiany udziału w Alumetalu



Warszawa, 22.08.2018 (ISBnews) - Główny akcjonariusz i przewodniczący rady nadzorczej Alumetalu Grzegorz Stulgis nie zakłada obecnie zmiany swojego udziału w spółce, poinformował inwestor.

"Raczej nie zamierzam [ogłaszać wezwania]. Nie po to sprzedawałem udziały 8 lat temu, żeby się lewarować. Ale czuje się, że giełda to teraz ślepa uliczka, więc trochę czekam na to, co się stanie z rynkiem kapitałowym" – powiedział Stulgis podczas konferencji prasowej.

Zapytany o możliwą sprzedaż akcji powiedział, że obecnie czuje się ze swoim udziałem komfortowo, ponieważ sprzedaż Alumetalu idzie dobrze i spółka jest dywidendowa.

"Status quo mnie zadowala, oprócz tego, że nie zadowala mnie koniunktura na giełdzie" – powiedział inwestor.

Dodał, że Alumetal radzi sobie na rynku bez inwestora strategicznego i choć zarządzający grupą "mają w głowie pomysły", to nie są prowadzone żadne rozmowy w tym kierunku.

"Nic nie planujemy. Pomimo, że jesteśmy otwarci na rozmowy, to nie ma gotowości po drugiej stronie" – powiedział Stulgis

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Alumetalu sięgnęły 1 456 mln zł w 2017 r.

