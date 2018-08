Mabion otrzymał 5 mln USD od Mylan Ireland na mocy umowy o współpracy



Warszawa, 28.08.2018 (ISBnews) - Mabion otrzymał płatność od Mylan Ireland w wysokości 5 mln USD z tytułu osiągnięcia kamienia milowego (milestone) umowy o współpracy w postaci przyjęcia przez EMA dokumentów rejestracyjnych dla MabionCD20, podała spółka.

"Spółka przypomina, iż zgodnie z zawartą umową o współpracy, poza ww. płatnością, spółka po realizacji kolejnych kamieni milowych otrzyma jeszcze kolejne płatności w łącznej wysokości do 30 mln USD. Pozostałymi obecnie do realizacji kamieniami milowymi, od których zależą przyszłe płatności, są zatwierdzenie dopuszczenia leku MabionCD20 do obrotu i postęp w jego komercjalizacji" - czytamy w komunikacie.

Mabion S.A. to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect pozyskując 22,8 mln zł, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)