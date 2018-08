Przewodniczący RN Biotonu: Chcemy zaoferować analogi insuliny za ok. 4 lata



Warszawa, 28.08.2018 (ISBnews/ ISBzdrowie.pl) - Bioton chce włączyć analogi insuliny do swojego portfolio za ok. 4 lata i liczy na zdobycie w tym segmencie istotnej pozycji na świecie, poinformował ISBzdrowie.pl przewodniczący rady nadzorczej spółki Jubo Liu.

"Inwestycję w Bioton, UniApek traktuje zdecydowanie jako inwestycję długoterminową. Jako farmaceuta wiem, że inwestycje w tę branżę to zawsze projekty długofalowe, bo proces powstawania, badania i rejestrowania nowych leków trwa latami i zwykle jest kosztowny. Atutem Biotonu niewątpliwie jest to, że na świecie jest tylko kilka firm, które są w stanie produkować insulinę na taką skalę jak my ( ponad 1000 kg rocznie). To zasadnicza wartość, a dodanie analogów insuliny do portfolio, co powinno nastąpić za około 4 lata, na pewno znacznie zwiększy wartość spółki. Tu wciąż jest miejsce na rozwój i zdobycie znaczącej pozycji na świecie" - powiedział Jubo Liu w rozmowie z ISBzdrowie.pl.

Podkreślił jednocześnie, że Bioton nadal dostrzega potencjał rozwoju rynku rekombinowanej insuliny ludzkiej i robi wszystko, by zwiększać w nim swój udział.

"Chcemy, by była ona sprzedawana globalnie, mówiąc inaczej - będziemy poszerzać rynki zbytu. Pamiętajmy też, że insulina rekombinowana jest co najmniej 3 razy tańsza niż analogi, co ma ogromne znaczenie chociażby dla rządów decydujących o refundacji leków dla cukrzyków. Rynki w poszczególnych krajach bardzo się między sobą różnią, np. Stany Zjednoczone czy zachodnia Europa jest w stanie refundować te drogie analogi, ale w krajach rozwijających się RHI w dalszym ciągu będzie stanowić istotna część rynku " - wskazał przewodniczący rady nadzorczej.

Podkreślił też, że należy pamiętać o tym, iż poszczególne insuliny różnią się między sobą, bo i cukrzyca ma różny przebieg u poszczególnych chorych. "Zadaniem Biotonu, jako producenta leków jest dostarczenie możliwie szerokiej gamy produktów, tak by każdy pacjent i jego lekarz mogli wybrać tę najlepszą" - wskazał.

"Jeśli spojrzymy na strukturę udziałowców firmy, to można powiedzieć, że to UniApek jest takim inwestorem strategicznym - tylko w 2016 roku poprzez UniApek we współpracy z Bank of China Bioton otrzymał finansowanie ponad 13 mln euro które, zostało zabezpieczone moimi aktywami. Oczywiście, będę współpracował ze spółką w celu pozyskiwania środków finansowych na dalszy rozwój Biotonu. Obecnie sytuacja finansowa spółki poprawiła się, także dzięki sprzedaży spółki SciGen. Ponadto inwestor, którego można byłoby uznać za strategicznego to taki, który nie tylko wniósłby środki do spółki, ale także pomógłby spółce w kwestiach branżowych i merytorycznych. Skupiamy się na organicznym wzroście i zakładamy, że już w przyszłym roku Bioton zacznie przynosić zyski" - podsumował szef RN.

Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od sierpnia 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 16 marca 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie.

Agnieszka Katrynicz

(ISBnews/ ISBzdrowie.pl)