PZU: Decyzja o braku połączenia Pekao i Aliora nie wymaga aktualizacji strategii



Warszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Decyzja Pekao i Alior Banku dotycząca zakończenia rozmów o ewentualnym połączeniu nie wymaga aktualizacji strategii grupy PZU, poinformował prezes Paweł Surówka.

"Dla nas nie wymaga to aktualizacji strategii, bo istnienie dwóch banków w grupie było naszym scenariuszem. Zakładaliśmy, że banki będą działać osobno" - powiedział Surówka podczas konferencji prasowej.

"My przyjmujemy to jako znak, że teraz cała naprzód, jeśli chodzi o realizację strategii nie tylko PZU, ale i banków. Będziemy je silnie wspierać" - dodał.

Na początku sierpnia Bank Pekao i Alior poinformowały, że odstąpiły od negocjacji w sprawie połączenia w związku z brakiem porozumienia co do m.in. warunków cenowych. Alior poinformował wówczas, że kontynuuje konsekwentne działania w celu realizacji swojej obecnej strategii 'Cyfrowego Buntownika' i dalszego samodzielnego rozwoju w ramach Grupy PZU.

W październiku 2017 r. Bank Pekao poinformował, że zawarł z Alior Bankiem list intencyjny dotyczący wstępnych dyskusji oraz analiz wykonalności ich potencjalnej współpracy oraz wymiany informacji lub połączenia obu podmiotów. Podkreślono jednocześnie, że strony nie podjęły jeszcze żadnych wiążących decyzji dotyczących swojej potencjalnej współpracy.

Zarówno Bank Pekao, jak i Alior Bank są kontrolowane przez PZU. Udział PZU w kapitale Pekao wynosi 20%, zaś 12,8% należy do Polskiego Funduszu Rozwoju. Z kolei PZU SA, PZU Życie oraz TFI PZU posiadają łącznie 32,22% udziałów w kapitale Alior Banku.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

(ISBnews)