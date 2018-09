LPP otworzy pierwszy sklep w Słowenii w tym tygodniu, w Kazachstanie - w X 2018



Warszawa, 04.09.2018 (ISBnews) - LPP planuje otworzyć swój pierwszy sklep w Słowenii za dwa dni, a w październiku - w Kazachstanie, zapowiedział wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. W przyszłym roku planowane jest wejście na rynki Bośni i Hercegowinie i Finlandii.

"Chcemy uruchomić 3 nowe rynki - w Izraelu już otworzyliśmy, za dwa dnia otworzymy na Słowenii, a w październiku w Kazachstanie. W przyszłym roku zakładamy otwarcia w Bośni i Hercegowinie oraz w Finlandii" - powiedział Lutkiewicz podczas konferencji prasowej.

Jak podkreślono w prezentacji wynikowej, w Słowenii i Kazachstanie mają powstać sklepy własne.

W połowie sierpnia br. LPP oficjalnie otworzyło pierwszy salon swojej flagowej marki Reserved w Tel Awiwie. Izrael jest 21. rynkiem zagranicznym, na którym obecna jest gdańska spółka.

Po pierwszym salonie franczyzowym Reserved w Izraelu, do końca 2019 roku powstaną dwa kolejne, zapowiedziała dziś firma.

Lutkiewicz powiedział, że pojawiają się pytania, kiedy LPP otworzy swoje sklepy we Francji, a kiedy w Szwecji.

"To jest ostatni kwartał, kiedy jeszcze połowa powierzchni handlowej, czyli 518 tys. m2, znajduje się w Polsce. Na koniec III kw. powierzchni handlowej będzie więcej poza Polską, a co za tym idzie - również sprzedaż będzie coraz wyższa niż w kraju. Myślę, że w przyszłym roku sprzedaż poza Polską będzie już wyższa" - wskazał też wiceprezes.

Na koniec czerwca br. grupa miała 1 756 sklepów, z czego 985 w Polsce. W I poł. 2018 r. sprzedaż w Polsce stanowiła 54% całości, zaś powierzchnia sklepów w Polsce wynosiła 518 tys. m2 (wobec 1 034,2 tys. m2 ogółem).

W przypadku sklepów SiNSAY celem spółki jest uzyskanie 100 tys. m2 powierzchni sprzedaży na koniec roku. Obecnie sieć salonów SiNSAY składa się z 253 placówek o łącznej powierzchni 92,8 tys. m2. W II kw. br. otwarto 17 nowych salonów w tym, 6 w Polsce, 11 poza krajem. Zdaniem przedstawicieli spółki, na koniec 2019 roku, jeżeli chodzi o powierzchnie handlowe, może stać się drugim największym po Reserved.

Na koniec I półr. br. sieć Reserved liczyła 463 sklepy (wzrost o 5 r/r) o łącznej powierzchni 582,2 tys. m2.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i SiNSAY. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)