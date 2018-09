Amica zakłada niższe inwestycje w kolejnych latach, dywidenda może rosnąć



Warszawa, 11.09.2018 (ISBnews) - Amica planuje obniżanie nakładów inwestycyjnych w kolejnych latach, co może m.in. przełożyć się na wyższą dywidendę, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Wojciecha Kocikowskiego.

"Zgodnie z planem realizujemy nakłady inwestycyjne w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, chcielibyśmy, żeby w tym roku całą tę rundę podatkową pokazać w naszych wynikach. Na razie 9 mln zł pokazaliśmy w II kw., zostało nam jeszcze ok. 15 mln zł. To się wiąże z tym, że musimy nakłady w strefie, w tzw. II zezwoleniu, osiągnąć do poziomu 180 mln zł, co oznacza z kolei, że w tym roku capex może przekroczyć nawet 80 mln zł. Mam nadzieję, że to taki ostatni rok istotnych nakładów inwestycyjnych. W przyszłych latach, poza być może zwiększaniem mocy produkcyjnych, nie planujemy dużych projektów, więc te nakłady powinny się stabilizować na niższych poziomach" - powiedział Kocikowski podczas konferencji prasowej.

Pytany o poziom capeksu na 2019 r. wiceprezes mówił:

"Bazowym poziomem jest tegoroczny poziom, czyli ok. 80 mln zł, ja bym chciał, żeby to było mniej. W najbliższych tygodniach będziemy konstruować budżet. Jest parę pomysłów związanych z automatyzacją produkcji, będziemy liczyć, czy to ma sens. Gdybyśmy tego nie robili, to nakłady odtworzeniowe, zbliżające się do amortyzacji to jest poziom capeksu na najbliższe lata" - wyjaśnił.

"Chcielibyśmy tę politykę [dywidendy] kontynuować. Jeśli nie będziemy mieć dużych planów inwestycji, a na to się nie zanosi, to pewnie w kolejnych latach podtrzymamy tę tradycję wypłaty" - mówił dalej Kocikowski.

Pytany, czy payout może rosnąć ze względu na niższe inwestycje, powiedział "myślę, że tak. Natomiast nie będzie tak, że cały zysk będziemy przeznaczać na dywidendę, bo chcemy mieć przestrzeń na ewentualne akwizycje. Natomiast by to zamiast 3 zł było 4 czy 5 zł - to można sobie wyobrazić" - podsumował.

W czerwcu br. akcjonariusze Amiki zdecydowali o przeznaczeniu 23,33 mln zł z zysku netto na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3 zł na akcję.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r.



