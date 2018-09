PKN Orlen zacznie inspekcję wyłączonego bloku we Włocławku w tym tygodniu



Wrocław, 19.09.2018 (ISBnews) - PKN Orlen w tym tygodniu rozpocznie inspekcje wyłączonej awaryjnie Elektrociepłowni Włocławek. Dopiero wyniki tych prac pozwolą na podanie kolejnych informacji w tej sprawie, poinformował dyrektor wykonawczy ds. energetyki Jarosław Dybowski.

"Turbina musi ostygnąć, żeby można było zobaczyć, co w niej jest. W tym tygodniu zaczniemy inspekcję. Następne kroki zależą od tego, co tam zobaczymy" - powiedział Dybowski dziennikarzom w kuluarach IV Kongresu Energetycznego we Wrocławiu.

Dodał, że blok jest na gwarancji, w związku z czym prace muszą być wykonywane wspólnie z jego wykonawcą, Nie wskazał, jak długo mogą one potrwać.

8 września PKN Orlen awaryjnie wyłączył Elektrociepłownię Włocławek. Spółka szacowała wówczas, że przerwa w eksploatacji może potrwać do początku grudnia br.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)