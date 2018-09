LW Bogdanka kupiła 3 drony mające usprawnić monitorowanie zmian na powierzchni



Warszawa, 25.09.2018 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka (LW Bogdanka) kupiła trzy drony, które usprawnią prace związane z monitorowaniem zmian na powierzchni zakładu górniczego, a także wyznaczanie objętości składowisk węgla czy kontrolę inwestycji rekultywacyjnych, podała spółka.

"LW Bogdanka zawsze była otwarta na nowe technologie - jesteśmy 'kopalnią inteligentnych rozwiązań', to ważny element naszej strategii. Biorąc pod uwagę praktyczne możliwości wykorzystania dronów dla celów geodezyjnych, zdecydowaliśmy się na zakup trzech urządzeń na własny użytek. Liczymy, że dzięki temu system kontroli obszarów znajdujących się na powierzchni kopalni będzie jeszcze bardziej efektywny i skuteczny" - powiedział prezes Artur Wasil, cytowany w komunikacie.

Zakup dronów został poprzedzony testami urządzeń różnych firm. Po analizie możliwości dostępnych platform latających spółka kupiła dwa statki wielowirnikowe (DJI Mavic Pro oraz DJI Matrice 200) oraz jeden płatowiec (Birdie firmy Flytech UAV). Dzięki różnym parametrom urządzeń będzie mogła prowadzić prace w różnych warunkach pogodowych, także w mniej korzystnych. Umożliwiają one nie tylko wykonywanie zwykłych fotografii, ale również takich zdjęć, które zostaną przetworzone np. na ortofotomapy czy modele 3D obiektów wraz z teksturami, podano także.

Drony ułatwią m.in. kontrolę obszaru powstawania zalewisk, terenów podmokłych, kontrolę areałów zasiewowych, monitoring rozwoju niecek obniżeniowych czy wyznaczania objętości składowisk węgla.

"Do sterowania dronem konieczna jest niezbędna wiedza z zakresu wielu dziedzin, aby naloty były wykonywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Ze względu na wymogi prawne, aby móc sterować bezzałogowymi statkami powietrznymi (BSL), należy uzyskać kwalifikację lotniczą odpowiedniej kategorii wydaną przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Bogdanka posiada obecnie czterech pracowników posiadających kwalifikacje do sterowania dronami" - czytamy dalej.

Lubelski Węgiel Bogdanka jest jedyną kopalnią wydobywającą węgiel kamienny w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Spółka prowadzi eksploatację w granicach obszaru górniczego Puchaczów V, na terenie o powierzchni 73 km2. Posiada trzy pola wydobywcze: w Bogdance, w Nadrybiu i w Stefanowie. Jesienią 2017 roku spółka otrzymała od Ministra Środowiska koncesję na wydobycie węgla kamiennego ze złoża Ostrów w obszarze górniczym Ludwin, przypomniano.

LW Bogdanka na koniec 2017 r. miała 14,4% udziału w rynku węgla kamiennego w Polsce; 17,9% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 25,3% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.



(ISBnews)