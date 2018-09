BGŻ BNP Paribas ma zgodę KNF na zaliczenie zysku netto za I półr. do Tier1



Warszawa, 27.09.2018 (ISBnews) - Bank BGŻ BNP Paribas otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o wyrażeniu zgody na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 Banku zysku netto jednostkowego za I poł. br. w kwocie 194,07 mln zł, podał bank.

"Zaliczenie zysku netto I półrocza 2018 roku do Tier 1 banku pozwoli na poprawę współczynnika kapitału podstawowego Tier I (CET I), współczynnika kapitału Tier I oraz łącznego współczynnika kapitałowego w ujęciu jednostkowym o 0,35 pkt proc., przyjmując do kalkulacji dane na koniec czerwca 2018 roku. W przypadku współczynników skonsolidowanych poprawa wyniosłaby 0,34 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

W I poł. 2018 r. bank miał 188,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 120,78 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 194,07 mln zł wobec 130,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

(ISBnews)