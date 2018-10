Mennica Polska uruchomiła pilotaż Open Payment System w gdańskiej komunikacji



Warszawa, 04.10.2018 (ISBnews) - Mennica Polska uruchomiła pilotaż Open Payment System w gdańskiej komunikacji miejskiej, podała spółka.

"Od 3 października pasażerowie dwóch linii autobusowych kursujących pomiędzy Lotniskiem im. Lecha Wałęsy a centrum miasta będą mogli korzystać z innowacyjnego systemu dystrybucji biletów komunikacji miejskiej, w którym karta płatnicza w pełni zastępuje tradycyjny bilet papierowy. Rozwiązanie opracowane przez Mennicę Polską będzie wprowadzone w ramach programu pilotażowego" - czytamy w komunikacie.

Open Payment System, na którym opierać będzie się nowy sposób sprzedaży biletów to przede wszystkim wygoda dla pasażerów. Zakup biletu w elektronicznej formie trwa ułamki sekund i ogranicza się do dwóch prostych kroków - wyboru odpowiedniego biletu (lub biletów) na ekranie nowego automatu na pokładzie pojazdu i zbliżenia karty płatniczej do czytnika. Wykonanie tych prostych czynności równoznaczne jest z nabyciem i skasowaniem biletu a więc uzyskaniem uprawnienia do przejazdu, podano w informacji.

"Istotną nowością OPS jest nadanie zbliżeniowym kartom bankowym podwójnej funkcji - pełnią one jednocześnie rolę środka płatniczego oraz identyfikatora płatności w przypadku kontroli. Analogicznie za przejazd będzie można zapłacić smartfonem, obsługującym technologię HCE lub NFC. W obliczu rosnącej popularności płatności zbliżeniowych w Polsce, system wykorzystujący tę technologię to trafna odpowiedź na trendy rynkowe" - powiedziała rzecznik prasowy Mennicy Polskiej Karolina Mystek, cytowana w komunikacie.

Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)