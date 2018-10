Robyg ma pozwolenie na budowę I etapu Życzliwa Praga w Warszawie



Warszawa, 11.10.2018 (ISBnews) - Robyg otrzymał pozwolenie na budowę I etapu inwestycji Życzliwa Praga w Warszawie na Tarchominie. W ramach tej fazy osiedla powstanie 93 lokali o metrażach od 28 m2 do 81 m2, podała spółka. Osiedle docelowo składać się będzie z ok. 1000 mieszkań.

"Na warszawskim rynku mieszkaniowym od kilku lat obserwujemy rosnący popyt, zwłaszcza na lokale o dobrym stosunku jakości do ceny. Warszawa to nieustannie rozwijająca się aglomeracja, która jest atrakcyjna dla nowych mieszkańców - m.in. pod względem liczby miejsc pracy oraz dostępu do placówek edukacyjnych i kulturalnych. Osoby te poszukują lokali w rejonach dogodnych infrastrukturalnie i komunikacyjnie, dlatego Robyg zdecydował się na realizację projektu na bliskim Tarchominie, gdzie istnieje taka rozbudowana sieć. Życzliwa Praga to nowy kierunek, w którym powinno podążać budownictwo mieszkaniowe. Osiedle skoncentrowane jest na komforcie mieszkańców i tworzone z myślą o ich wygodzie. W ramach tego etapu powstaną 93 lokale, a cała inwestycja zakłada wybudowanie łącznie ok. 1 000 mieszkań - otoczonych zielenią i nawiązujących do tradycji dzielnicy" - powiedział przewodniczący Rady Nadzorczej Robyg Oscar Kazanelson, czytamy w komunikacie.

Rozpoczęcie prac budowlanych w tym etapie zaplanowane jest na IV kw. 2018 roku i mają one potrwać do II kw. 2020 r.

Robyg prowadzi w Warszawie inwestycje na: Bemowie, Mokotowie, w Ursusie, Wilanowie, Woli, bliskim Tarchominie oraz Żoliborzu, a w 2017 roku planuje uruchomienie kolejnych projektów - m.in. w dzielnicy Włochy, przypomniano także.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie i Gdańsku. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od listopada 2010 r. do maja 2018 r. W 2017 r. Robyg zakontraktował w Warszawie i Gdańsku ok. 3 470 lokali.

(ISBnews)