CD Projekt ma umowę z Namco na dystrybucję ' Cyberpunk 2077' w 24 krajach Europy



Warszawa, 16.10.2018 (ISBnews) - CD Projekt zawarł z firmą Bandai Namco Entertainment Europe umowę dystrybucyjną, której przedmiotem jest udzielenie Namco wyłącznej licencji na dystrybucję pudełkowej wersji gry "Cyberpunk 2077" w wersji na komputery PC oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One w 24 krajach Europy, podała spółka.

"Przedmiotem umowy jest udzielenie przez spółkę na rzecz Namco licencji wyłącznej na korzystanie z gry 'Cyberpunk 2077' w wersji na komputery PC oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One, w zakresie koniecznym do prowadzenia dystrybucji wersji pudełkowej gry przez Namco na obszarze obejmującym Andorę, Austrię, Belgię, Cypr, Danię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Islandię, Irlandię, Liechtenstein, Luxemburg, Maltę, Monaco, Norwegię, Portugalię, Republikę Federalną Niemiec, San Marino, Szwecję, Szwajcarię, Wielką Brytanię oraz Włochy" - czytamy w komunikacie.

Umowa precyzuje wzajemne zobowiązania stron w związku z udzieloną licencją, podstawowe warunki i zasady prowadzenia dystrybucji oraz określa zobowiązania Namco w zakresie prowadzenia kampanii marketingowej, w tym minimalne nakłady Namco na kampanię marketingową gry, podano także.

"Wynagrodzenie spółki z tytułu udzielonej licencji wyliczane będzie na podstawie sumy przychodów Namco pomniejszonych o uzgodnione opłaty dystrybucyjne, koszty i rezerwy związane z dystrybucją i promocją gry. Rozliczenie pomiędzy stronami następować będzie kwartalnie na podstawie raportów sprzedaży sporządzanych przez Namco" - czytamy dalej.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

