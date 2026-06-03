Bez gazu nie przeprowadzimy transformacji energetycznej

Polska Spółka Gazownictwa jest członkiem Grupy ORLEN. Jak powiedział Szymon Paweł Moś, w ramach grupy przypada na nią 18 proc. zatrudnienia i 18 proc. zysku EBITDA za 2025 rok.

– To pokazuje skalę, z którą musimy się mierzyć myśląc o ładzie korporacyjnym i o prawidłowym ułożeniu wszystkich procesów, które dzisiaj w wielu obszarach dają nam przewagę. Bo Grupa Kapitałowa ORLEN to niewątpliwie dostęp do najnowocześniejszych, najbardziej efektywnych rozwiązań i narzędzi – dodał.

Zaznaczał, że PSG jest równocześnie podmiotem rynku regulowanego.

– Będąc w przedsiębiorstwie zintegrowanym pionowo, właśnie w grupie kapitałowej, która ma koncesję na sprzedaż gazu, na handel i obrót paliwem gazowym, jesteśmy operatorem systemu dystrybucyjnego, ustanowionym decyzją prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Podlegamy nadzorowi administracyjnemu prezesa URE w zakresie naszej niezależności operatorskiej, która tak naprawdę polega na konieczności równego, transparentnego, niefaworyzującego żadnego z podmiotów na tym rynku podejścia do naszych kontrahentów i partnerów biznesowych – tłumaczył Szymon Paweł Moś.

Inwestycje oparte na local content

Obecność na rynku regulowanym to także ograniczenia wynikające z planu inwestycyjnego, zatwierdzonego przez prezesa URE. PSG co roku inwestuje blisko 3,5 mld złotych.

–Poziom local contentu w naszym programie inwestycyjnym mierzony zgodnie z kryteriami wynikającymi z ostatnio opublikowanej definicji wynosi ponad 93%. Jesteśmy z tego dumni, to nasz duży sukces, ale równocześnie duże zobowiązanie oraz wyzwanie. Nie spoczywamy na laurach, chcemy, żeby nasz komponent krajowy się rozwijał – powiedział Szymon Paweł Moś.

Jako przykład wskazał uruchomiony dla firm współpracujących z PSG faktoring odwrotny. Dzięki niemu wykonawcy na korzystnych warunkach korzystają ze standingu finansowego PSG i po spełnieniu minimum formalności mogą uzyskać przyspieszoną płatność ze swojej faktury jeszcze przed zapadalnością terminu jej uregulowania.

Nowe technologie i przyszłość gazu

PSG pozyskało 400 mln zł z Krajowego Planu Odbudowy na program telemetryzacji odbiorców – na liczniki cyfrowe z funkcją zdalnego odczytu.

– Osiągnęliśmy próg wymagany do uzyskania dofinansowania, miliona wymienionych gazomierzy. Kilkaset tysięcy urządzeń chcemy wymienić jeszcze w tym roku, co się przyczyni do lepszego, bardziej efektywnego, ale także bezpieczniejszego zarządzania naszymi odczytami i przyniesie odczuwalną poprawę również naszym odbiorcom – mówił Szymon Paweł Moś.

Według prezesa PSG wykorzystanie gazu jako paliwa potrwa dłużej niż dzisiaj się wszystkim wydaje.

– Gaz będzie paliwem stabilizującym i komplementarnym. Bez niego nie przeprowadzimy transformacji energetycznej – stwierdził Szymon Paweł Moś.

I przypomniał, że strategia ORLENU zakłada wzrost zapotrzebowania na gaz do 2035 roku.

GEG