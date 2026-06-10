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Polityka rozwojowa zyskała postać konkretnego wsparcia dla firm. Aktywnie działa tu BGK

Artykuł partnerski
dzisiaj, 06:00
Jak zmienia się polityka rozwojowa? Co powinno robić państwo? Dlaczego warto wspierać polskie firmy wchodzące na rynek afrykański? W studiu DGP na Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie mówiła o tym prof. Marta Postuła, pierwsza wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Podkreśliła ona, że obecnie polityka rozwojowa coraz częściej staje się instrumentem wzmacniania odporności państwa. Jak tłumaczyła, do dotychczasowych działań polegających na wsparciu i pomocy finansowej doszedł taki element jak local content, a w naszym przypadku – wsparcie polskich przedsiębiorców, którzy od wielu lat domagali się innego spojrzenia, wsparcia takiego, jak dzieje się to w innych krajach.

Ekspansja polskich firm

– W Polsce wreszcie mówimy, że nie budujemy firm tylko na rynek krajowy, ale chcemy, by były eksporterami i inwestorami. Przykładem są branża IT i nowe technologie. Mamy polskie firmy, które świetnie odnajdują się za granicą, ale potrzebują wsparcia państwa. Po to jest BGK – stwierdziła Marta Postuła.

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Bank Gospodarstwa Krajowego zyskał nowe możliwości.
– W polityce rozwojowej musimy mitygować ryzyko, którego sektor bankowy nie weźmie bez gwarancji. Do niedawna byliśmy jednym z niewielu krajów UE, który nie korzystał z europejskich instrumentów finansowych, bo nie mieliśmy do tego mandatu i nie startowaliśmy w konkursach. Dziś nowy mandat BGK przekuwamy w konkretne projekty i gwarancje – powiedziała pierwsza wiceprezes BGK

Szanse w Afryce

Wśród nowych projektów, które mogą realizować polscy przedsiębiorcy ze wsparciem BGK, są przedsięwzięcia na kontynencie afrykańskim.
– Afryka to rynek, który się kształtuje, z wieloma konsumentami. Leży między wielkimi graczami, ale ma sentyment do Polski. Nie mamy historii kolonialnej ani złych inklinacji, traktujemy Afrykę partnersko. Coraz więcej przedsiębiorców znajduje tam popyt, a instytucje jak BGK czy KUKE powinny to wspierać – powiedziała Marta Postuła.

W maju z jej udziałem BGK podpisał umowę określającą warunki długoterminowego finansowania zabezpieczonego m.in. gwarancją EFSD+ z unijnego Programu Transformacji Cyfrowej w Afryce Subsaharyjskiej. Chodzi o inwestycje Cyber Defense Africa, spółki utworzonej przez rząd Republiki Togo i Asseco Data Systems w 2019 r. Świadczy ona usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa. BGK sfinansuje kwotą ok. 24 mln euro początkowy etap inwestycji, dotyczącej m.in. AI. BGK otrzymał od Komisji Europejskiej przydział gwarancji o wartości 115 mln euro na wsparcie projektów w Afryce Subsaharyjskiej.

Jak mówiła pierwsza wiceprezes zarządu BGK, współczesna polityka rozwojowa polega na łączeniu możliwości kapitału publicznego i prywatnego, tak aby skala oraz korzyści były jak największe.

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy.

GEG

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Źródło: Artykuł partnerski
Tematy: politykaAfrykaekspansjaBGK
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