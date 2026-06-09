Główny Ekonomista Banku Pekao S.A. ocenia, że podwyżka stóp procentowych w Polsce jest mało prawdopodobna

Według Ernesta Pytlarczyka, jednym z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed gospodarką w najbliższych latach, jest kontynuacja programów transformacyjnych.

Szanse w energetyce, transporcie i obronności

Skala projektów w ramach transformacji energetycznej pokazuje, że jesteśmy krajem, w którym dzieje się najwięcej w Unii Europejskiej.

– Polska może być wręcz mocarstwem energetycznym – ocenił główny ekonomista Banku Pekao zwracają uwagę na miks źródeł, jaki może się rozwinąć.

Za kolejne wyzwanie uznał dokończenie budowy kompletnej sieci transportowej razem z Portem Polska (dawnym Centralnym Portem Komunikacyjnym). Jego zdaniem ważne są także wszystkie zadania i projekty związane z obronnością.

– To jest ten megatrend, który będzie nam towarzyszył przez następne lata – podkreślił Ernest Pytlarczyk wyrażając jednocześnie nadzieję, że nie będziemy musieli testować naszej odporności i zdolności militarnych.

Wyzwania w demografii, geopolityce i technologiach

Według Głównego Ekonomista Banku Pekao, dużym zagrożeniem dla wzrostu gospodarczego jest demografia, czynniki geopolityczne i wyzwania technologiczne.

– Demografia to nie jest tylko specyfika Polski, każdy kraj na kontynencie ma z tym problem. Wiadomo, że Europa nie radzi sobie w wyścigu o wiodące technologie. Zagrożenia geopolityczne można mnożyć – od konfliktu w Iranie i cen ropy naftowej po takie – wydaje się mało prawdopodobne – jak zablokowanie cieśnin duńskich, przecięcie dopływu gazu z Norwegii do Polski – wyliczał Ernest Pytlarczyk i zwracał uwagę, że praktycznie co roku mamy do czynienia z eskalacją jakiegoś ryzyka, które wpływa na gospodarkę.

Inflacja wyższa, ale stopy bezpieczne

Ekonomista przypomniał, że w ten rok kalendarzowy wchodziliśmy z przekonaniem, iż inflacja będzie niska. Prognoza średnioroczna Banku Pekao zakładała poziom poniżej 2 proc., a po serii wydarzeń w Zatoce Perskiej przekroczyła ona 3 proc.

– Obawy o inflację spowodowały, że oczekiwania na obniżki stóp procentowych po prostu wyparowały – stwierdził.

Jego zdaniem nie powinno jednak dojść do podwyżki stóp procentowych w naszym kraju – nawet wtedy, gdy podobną decyzję podejmie Europejski Bank Centralny. Dlaczego?

– Sytuacja gospodarcza w Polsce jest złożona, jawnej presji inflacyjnej nie ma, rynek pracy jest typu low fire – low hire (niski poziom zwolnień i zatrudniania – red.), oczekiwania płacowe spadają – argumentował główny ekonomista Pekao. – Dużo musiałoby się wydarzyć, żeby stopy procentowe zostały podwyższone – zaznaczył.

W rozmowie w studiu DGP Ernest Pytlarczyk odniósł się również do innych kwestii. Jakie będą główne źródła rentowności sektora bankowego? Które trendy przyczynią się do największych wzrostów w gospodarce? Zapraszamy do obejrzenia rozmowy.

GEG