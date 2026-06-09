Polska może być liderem w bezpieczeństwie cyfrowym

– Sektor finansowy, szczególnie bankowy, opiera swoją działalność na zaufaniu. Nie bez powodu banki nazywamy instytucjami zaufania publicznego i takimi one są – mówił Remigiusz Lewandowski.

Walka z wykorzystaniem AI

Członek zarządu PWPW podkreślał, że wiarygodna i trwała relacja banków z klientami musi się opierać na instrumentach technologicznych, które faktycznie zapewniają wiarygodność, zaufanie i bezpieczeństwo. Zaznaczył, że z dobrodziejstw rozwoju technologicznego korzystają także przestępcy.

– Mało tego – mają ten komfort, że nie muszą ograniczać się regulacjami i zasadami. Sztuczna inteligencja jest doskonałym narzędziem do realizacji szeregu przestępstw, w szczególności uderzających w naszą tożsamość i jej bezpieczeństwo, do tego na masową skalę – powiedział.

– Obserwujemy absolutną nawałnicę szeroko rozumianych ataków cyber, w tym na tożsamość, przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Mamy do czynienia ze swoistą walką AI versus AI – z jednej strony banki i sektor technologiczny, który pomaga walczyć z zagrożeniami, z drugiej strony – przestępcy – opisywał Remigiusz Lewandowski. – Na razie tę walkę wygrywamy, natomiast skuteczne i długoterminowe przeciwstawienie się tym zagrożeniom oraz odparcie ataku wymaga podjęcia zasadniczych zmian w zakresie bezpieczeństwa tożsamości i wprowadzenia rozwiązań tak twardych, tak silnych, że stworzą barierę nie do pokonania – opisywał.

Dane gwarantowane przez państwo

Przedstawiciel PWPW zwracał uwagę, że kluczowe do skutecznej ochrony jest źródło weryfikowanej tożsamości, aby mieć absolutną pewność, że dana osoba jest rzeczywiście tą, za jaką się podaje. Takim bezpiecznym, zaufanym i gwarantowanym przez państwo źródłem jest dowód osobisty wraz z zapisanymi w nim danymi personalnymi – jak zwracał uwagę dr Lewandowski. Dane te są zapisane w widocznej warstwie graficznej, ale i – co szczególnie ważne w dobie e-usług – w warstwie cyfrowej, tj. w mikroprocesorze dokumentu.

– Jesteśmy w stanie w bardzo wygodny dla użytkownika sposób te dane pozyskać przy pomocy smartfonu, sprawdzić autentyczność dokumentu i ostatecznie, bez cienia wątpliwości, zweryfikować tożsamość – tłumaczył Remigiusz Lewandowski.

Rozwiązanie na poziomie Unii Europejskiej

Rozwiązaniem, które w 2027 roku pojawi się na terenie całej Unii Europejskiej, jest Portfel Tożsamości Cyfrowej.

– To kolejne, dobre narzędzie do weryfikacji tożsamości – ocenił członek zarządu PWPW.

Jak wyjaśnił, Portfele Tożsamości Cyfrowej będą wypełniać trzy zasadnicze funkcje. Po pierwsze, będzie to miejsce, gdzie elementy składające się na tożsamość będą przechowywane w formie elektronicznej, w formie tzw. atrybutów, pojedynczych danych, które będzie można w sposób bezpieczny i wiarygodny udostępniać innym stronom. Druga funkcja portfela będzie związana z uwierzytelnianiem się w systemach teleinformatycznych. Trzecia opcja to możliwość składania kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Remigiusz Lewandowski zaznaczył, że ta funkcja została już udostępniona m.in. przez PWPW w aplikacji mObywatel.

Według Remigiusza Lewandowskiego Polska może być liderem w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego, ale konieczne jest spełnienie kilku warunków. Jakich? Zapraszamy do obejrzenia rozmowy.

GEG