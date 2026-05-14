Skarbówka zgarnie z konta 100 zł. Nowa opłata ma trafiać do urzędu razem z podatkiem. Zmiany dotkną wszystkich Polaków

Nowa opłata zamiast abonamentu RTV

Obecny system abonamentu RTV od lat budzi kontrowersje. Wielu Polaków nie rejestruje odbiorników, a Poczta Polska regularnie prowadzi kontrole i nakłada kary za brak opłat. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że rząd chce całkowicie zmienić sposób finansowania mediów publicznych.

Od 2027 roku abonament RTV ma zostać zastąpiony nową opłatą audiowizualną. Według rozważanych rozwiązań nie będzie ona już powiązana z posiadaniem telewizora lub radia. Opłata mogłaby być doliczana automatycznie podczas rozliczenia podatku PIT, co oznaczałoby, że obowiązek objąłby praktycznie wszystkich podatników.

Wstępne założenia zakładają miesięczną opłatę w wysokości około 8–9 zł. Nowa danina miałaby podlegać corocznej waloryzacji.

Poczta Polska nadal kontroluje abonament RTV

Do czasu wejścia nowych przepisów nadal obowiązują obecne zasady dotyczące abonamentu RTV. Kontrolami zajmuje się Poczta Polska, która sprawdza, czy odbiorniki zostały zarejestrowane i czy opłaty są regulowane.

Kontrole najczęściej dotyczą firm, ale mogą pojawić się również w prywatnych domach. Upoważnieni pracownicy sprawdzają liczbę odbiorników oraz to, czy sprzęt jest zdolny do odbioru sygnału. Kontroler musi posiadać odpowiednią legitymację, a na żądanie także dokument tożsamości.

Za brak ważnej opłaty grożą kary. W 2025 roku Poczta Polska informowała, że kara wynosi:

819 zł za telewizor,

za telewizor, 261 zł za radio.

Ile dziś wynosi abonament RTV?

Zgodnie z przepisami KRRiT abonament RTV trzeba opłacać już za samo posiadanie odbiornika.

Obecnie stawki wynoszą:

9,50 zł miesięcznie za radio,

miesięcznie za radio, 30,50 zł miesięcznie za telewizor lub telewizor i radio.

Co ważne, opłata nie zależy od liczby urządzeń znajdujących się w domu. Oznacza to, że gospodarstwo domowe płaci jedną opłatę, nawet jeśli posiada kilka telewizorów.

Kto jest zwolniony z abonamentu RTV?

Nie wszyscy muszą płacić abonament RTV. Z opłat zwolnione są między innymi osoby:

po ukończeniu 75. roku życia,

będące weteranami i inwalidami wojennymi,

zaliczone do pierwszej grupy inwalidzkiej,

po 60. roku życia, jeśli ich emerytura nie przekracza 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Trzeba jednak pamiętać, że zwolnienie nie działa automatycznie. Aby z niego skorzystać, należy złożyć odpowiednie oświadczenie w placówce pocztowej i przedstawić dokumenty potwierdzające uprawnienia.

Nowe zasady mogą objąć także osoby bez telewizora

Największe emocje budzi fakt, że nowa opłata audiowizualna może być niezależna od posiadania odbiornika. W praktyce oznaczałoby to odejście od obecnego systemu rejestracji telewizora i radia.

Jeśli rząd zdecyduje się na automatyczne pobieranie opłaty przy rozliczeniu PIT, wielu Polaków zapłaci nową daninę niezależnie od tego, czy korzysta z telewizji publicznej. Na razie ostateczne przepisy nie zostały jeszcze przedstawione, ale kierunek zmian jest coraz bardziej wyraźny.