Polska może być liderem transformacji AI

Jak wskazał Piotr Pachołek, transformacja w zakresie sztucznej inteligencji w Polsce nie osiągnęła wysokiego poziomu.

– Jest perspektywa adopcji AI w ogólnej populacji. I tutaj nie jesteśmy w czołówce – 30 proc. Polaków deklaruje, że korzysta w jakiś sposób z narzędzi AI. Jest kwestia adopcji AI wśród firm. Tutaj też nie wypadamy najlepiej. Najświeższe dane Eurostatu pokazują, że w Danii 42 proc. firm korzysta z narzędzi AI, w Polsce to nawet nie jest 10 proc. Jesteśmy więc pięć razy poniżej liderów i dwa razy niżej od średniej unijnej – mówił przedstawiciel Boston Consulting Group.

Sztuczna inteligencja i potrzebne kompetencje

BCG przeprowadziło badania „Build for the Future”, w których sprawdzono nastroje kadry zarządzającej banków w Polsce w zakresie AI.

– Mimo, że ambicje, strategiczne cele są wysoko i nie odstajemy w tym zakresie daleko od globalnych banków, to jednak w warstwie realizacyjnej, w praktycznych wdrożeniach jesteśmy z tyłu – powiedział Piotr Pachołek.

Drugim ważnym wnioskiem płynącym z badań jest istotna luka kompetencyjna.

– Kadra zarządzająca banków wskazuje, że osób, które z jednej strony potrafią głębiej rozumieć AI, a z drugiej posiadają głęboką wiedzę domenową w bankowości, jest bardzo niewiele – stwierdził przedstawiciel BCG Warsaw.

Wyzwaniem nie jest technologia

Szymon Wąsowski zwrócił uwagę na specyfikę polskiego rynku.

– Z jednej strony rynek finansowy kwitnie, więc nie jesteśmy na tzw. musiku. Z drugiej strony bardzo ostrożnie podchodzimy do transformacji, która się dzisiaj dzieje – ocenił przedstawiciel Google Cloud.

Jego zdaniem takie podejście jeszcze przez chwilę ujdzie nam na sucho, bo możemy wyciągnąć wnioski z doświadczeń firm zachodnich i dobrze się przygotować.

– Jeżeli prześpimy, to nasze banki, nasze firmy i instytucje finansowe stracą przewagę konkurencyjną, która mogłyby już dzisiaj aplikować w swoich działaniach – ostrzegał Szymon Wąsowski.

Według niego w transformacji związanej ze sztuczną inteligencją wyzwaniem nie jest technologia, bo ta jest już gotowa, lecz fakt, że wszystko dzieje się niezwykle szybko.

– To nie jest transformacja trzydziestoletnia. Wystarczy popatrzeć na to, co się stało na przestrzeni ostatnich trzech lat – podkreślił, mówiąc o przejściu od modeli halucynujących do systemów multiagentowych. W Polsce jesteśmy na etapie wiecznego pilotażu i zastanawiania się, czy to przyniesie wartość biznesową, a Zachód wchodzi w fazę bardzo szerokich eksperymentów, szukania zastosowań i dyktowania tempa zmian. Myślę, że stać nas na to, aby wymyślać rozwiązania i być liderem dla szeroko pojętej branży europejskiej i światowej, a nie tylko podążać za tym, co ktoś wymyślił – stwierdził Szymon Wąsowski.

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GEG