Malowanie ścian 2026 - cena za m². Aktualny cennik usług malarskich

Czynniki wpływające na koszt malowania mieszkania
Malowanie ścian to kluczowy element odświeżania wnętrz. Decydując się na skorzystanie z usług profesjonalnych malarzy w 2026 roku, warto zapoznać się z aktualnymi cenami oraz czynnikami wpływającymi na ostateczny koszt usługi. Koszt malowania ścian zależy od:
- stanu podłoża - nowe ściany wymagają innego przygotowania niż te wcześniej malowane czy pokryte tapetami,
- zakresu prac przygotowawczych - usunięcie starych powłok, naprawa ubytków czy gruntowanie to dodatkowe etapy, które wpływają na cenę,
- rodzaju i jakości użytych materiałów - wybór farb i narzędzi może różnić się cenowo, co przekłada się na koszt całkowity,
- lokalizacji - ceny usług w dużych miastach są wyższe niż w mniejszych miejscowościach czy na wsiach.
Malowanie ścian - cena za m2. Aktualny cennik usług malarskich 2026
Malowanie jednowarstwowe
9-20 zł/
m2
Malowanie dwukrotne
20-30 zł/
m2
Malowanie sufitów
20-35 zł/
m2
Malowanie dekoracyjne
40-140 zł/
m2
Gruntowanie ścian
6-14 zł/
m2
Szpachlowanie ubytków
12-18 zł/
m2
Usunięcie starej farby
10-29 zł/
m2
Tapetowanie
25-50 zł/
m2
Fototapeta
40-80 zł/
m2
Malowanie grzejników
27-30 za żebro
Malowanie drzwi
100-250 zł/szt.
Malowanie rur instalacyjnych
15-40 zł za mb
Ile kosztuje malowanie ścian w dużych i mniejszych miastach?
W dużych miastach tj. Warszawa, Kraków, Wrocław, stawki za malowanie ścian są wyższe nawet o 30%. Tu fachowcy są często mocno rozchwytywani i trzeba długo czekać. Na wsiach i w małych miastach znajdziemy tańszego malarza i nie trzeba tak długo czekać.
Ceny w największych miastach za malowanie ścian i sufitów:
- Warszawa - 30-50 zł/m2,
- Kraków - 25-35 zł/m2,
- Wrocław - 25-35 zł/m2,
- Poznań - 25-35 zł/m2,
- Mniejsze miasta i wsie -17-25 zł/m2.
Trzeba pamiętać, że powyższe ceny są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od specyfiki zlecenia, stanu powierzchni oraz wybranych materiałów. Zawsze warto skontaktować się z lokalnymi wykonawcami w celu uzyskania dokładnej wyceny.
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Malowanie ścian 2026 – przebieg i orientacyjne ceny
Aby efekt malowania był trwały i estetyczny, nie wystarczy tylko farba i wałek. Liczy się cały proces – od przygotowania ścian, przez zabezpieczenie pomieszczenia, aż po sprzątanie. Oto, ile kosztują poszczególne etapy:
Usuwanie starej farby i tapet:
- Skrobanie starej farby: 10–29 zł/m²
- Usuwanie tapet: 10–25 zł/m²
- Zdrapywanie farby olejnej: 20–40 zł/m²
Mycie ścian i sufitów:
- Mycie wodą z detergentem: 5–10 zł/m²
- Odtłuszczanie ścian: 10–15 zł/m²
- Czyszczenie z grzyba/pleśni: 15–30 zł/m²
Zabezpieczenie podłogi i mebli:
- Oklejanie folią ochronną: 45–100 zł/pomieszczenie
- Osłanianie mebli folią malarską: 35–80 zł/pomieszczenie
Gruntowanie ścian:
- Gruntowanie zwykłe - 6–10 zł/m²
- Gruntowanie głęboko penetrujące: 10–20 zł/m²
Naprawa ubytków:
- Szpachlowanie niewielkich ubytków: 15–30 zł/m²
- Pełne gładzenie ścian: 25–50 zł/m²
Sprzątanie po malowaniu:
- Odkurzanie pyłu: 35–60 zł/pomieszczenie
- Mycie podłóg i okien: 45–100 zł/pomieszczenie
Ile kosztuje malowanie mieszkania?
Przykładowo mieszkanie 50 m2 ma zwykle około 140-170 m2 powierzchni ścian i sufitów do malowania. Przy stawce:
- 20 zł/m2 - około 2800-3400 zł,
- 25 zł/m2 - około 3500-4250 zł,
- 35 zł/m2 - około 4900-5950 zł.
Jak znaleźć dobrego fachowca do malowania ścian? Gdzie szukać?
Znalezienie dobrego fachowca do malowania ścian nie zawsze jest łatwe. W sezonie remontowym terminy bywają odległe, a ceny i jakość usług potrafią się bardzo różnić. Warto poświęcić chwilę na sprawdzenie wykonawcy przed podpisaniem umowy, ponieważ dobrze wykonane malowanie może wyglądać dobrze przez wiele lat. Gdzie szukać sprawdzonych fachowców?
- Lokalne grupy na Facebooku - grupy typu: „Usługi remontowe np. Warszawa” lub „Złota rączka mazowieckie”. Użytkownicy często polecają tam sprawdzonych wykonawców. Sprawdzając komentarze znajdziesz najwięcej opinii.
- Portale ogłoszeniowe i usługowe OLX.pl , Fixly.pl, Oferteo.pl.
- Wśród znajomych i sąsiadów - ich rekomendacje mogą się okazać bezcenne
- W marketach budowlanych - w tych największych czasem mają listę zaufanych wykonawców, z którymi współpracują.
Ile czeka się na dobrego fachowca?
W dużych miastach np. Warszawa, Kraków, Wrocław na polecanych malarzy często trzeba czekać 2–6 tygodni, zwłaszcza w sezonie (wiosna-lato). W mniejszych miejscowościach terminy bywają krótsze – od kilku dni do 2–3 tygodni.
W przypadku nagłych zleceń np. przed świętami, sprzedażą mieszkania zapłacimy więcej. Za „ekspresowe” terminy – nawet 20–30% drożej.