Gdzie wyrzucić styropian po telewizorze, AGD, jedzeniu czy ociepleniu domu? Czy styropian to plastik?

Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 14:18
Gdzie wyrzucić styropian po AGD, po jedzeniu, po ociepleniu domu?
Do jakiego kosza wyrzucić styropian? Czy styropian to plastik? Okazuje się, że utylizacja styropianu może sprawić sporo kłopotu. Czy styropian można wyrzucać do plastików? Czy styropian można wyrzucić do zmieszanych? Wszystko zależy od rodzaju styropianu. Poniżej rozwiewamy wszelkie wątpliwości.

Gdzie wyrzucić styropian po AGD? Styropian opakowaniowy

Styropian opakowaniowy, czyli białe bloki styropianowe znajdziesz w pudełkach z lodówką, pralką czy telewizorem. Ich zadaniem jest ochrona sprzętu w transporcie. Gdzie go wyrzucić? Do żółtego pojemnika na tworzywa sztuczne i metale. Dlaczego? To właśnie ten typ styropianu nadaje się do recyklingu. Warunek? Musi być czysty i suchy.

Gdzie wyrzucić styropian budowlany np. po ociepleniu?

Został styropian budowlany np. po ocieplaniu domu? Tego już nie wrzucisz do osiedlowego kontenera. Co z nim zrobić?

  • Można zamówić kontener w firmie zajmującej się odbiorem odpadów budowlanych i pozbyć się wszystkiego za jednym razem.
  • Zawieźć odpady do PSZOK-u (punkt selektywnej zbiórki odpadów). Każda gmina ma taki punkt. Trzeba znaleźć najbliższy.

Uwaga! Styropian budowlany nie podlega odbiorowi w zwykłym systemie śmieciowym i z racji gabarytów nie nadaje się do zwykłego kosza.

Gdzie wyrzucić styropian po jedzeniu?

Zamawiacie jedzenie na wynos? Styropianowe pudełko po burgerze albo frytkach też wymaga selekcji. Gdzie je wyrzucić?

  • Czyste opakowanie – do żółtego worka (plastiki i metale).
  • Brudne, tłuste opakowanie – niestety, tylko do zmieszanych. Takie styropiany nie nadają się do recyklingu.

Czy styropian to plastik?

Tak, technicznie to polistyren ekspandowany, czyli tworzywo sztuczne. Ale sposób jego utylizacji zależy od zastosowania i stanu czystości.

Czy styropian można wyrzucić do zmieszanych?

Tak, ale tylko zabrudzony opakowaniowy styropian może trafić do zmieszanych. Reszta musi być posegregowana lub oddana w specjalnym miejscu.

Gdzie wyrzucamy styropian? Tabela

Rodzaj styropianu

Gdzie wyrzucić?

Opakowaniowy np. po AGD

żółty pojemnik (plastik, metal)

Budowlany

PSZOK lub kontener na odpady budowlane

Po jedzeniu - czysty

żółty pojemnik

Po jedzeniu - brudny

odpady zmieszane

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło: forsal.pl
