Polska firma przejmuje zagranicznego giganta. Takiej transakcji jeszcze nie było

Są globalnym liderem na ryku chemii budowlanej i jednym z czterech największych producentów pian montażowych dla budownictwa na świecie. Grupa Selena, która na swoja markę pracuje od ponad trzydziestu lat w rozwoju idzie jak burza. Ostatnio głośno jest zagranicznej ekspansji polskiego przedsiębiorstwa.

Selena zamknęła pierwszy etap transakcji obejmujący nabycie 66% udziałów portugalskiego holdingu i stała się właścicielem Irmãos Guimarães Martins, SGPS, S.A. (Grupo IGM) – lidera w produkcji i dystrybucji wysokiej jakości płyt warstwowych - informuje biuro prasowe firmy.

Jeszcze w grudniu ubiegłego roku polska spółka informowała, że nabycie udziałów jest transakcją etapową, a umowę pomiędzy Seleną a akcjonariuszami Grupo IGM zawarto pod warunkami zawieszającymi. W połowie kwietnia zakończyło się badanie due diligence czyli szczegółowa analiza przed zakupem spółki, obejmująca w szczególności kwestie finansowe i prawne. Uzyskano też decyzję portugalskiego urzędu antymonopolowego o braku konieczności uzyskania zgody na transakcję. Tym samym spełniły się kluczowe warunki zawieszające zawartej umowy nabycia udziałów.

Jakie korzyści przyniesie Selenie przejęcie portugalskiej spółki?

Grupo IGM ma ugruntowaną, wiodącą pozycję na rynku rozwiązań izotermicznych dla budownictwa na Półwyspie Iberyjskim. Spółka koncentruje działalność na produkcji, dystrybucji i sprzedaży materiałów wykorzystywanych przy dachach oraz elewacjach. To przede wszystkim płyty warstwowe, profile metalowe oraz elementy wykończeniowe, stonowane zarówno w obiektach mieszkalnych, jak i przemysłowych.

Własne zaplecze produkcyjne w Portugalii daje Grupo IGM istotną przewagę, dzięki której firma notuje znaczący, kilkudziesięcioprocentowy udział w lokalnym rynku płyt warstwowych. Jednocześnie Spółka stopniowo zwiększa skalę działalności za granicą – jej produkty trafiają m.in. do Hiszpanii oraz na wybrane rynki eksportowe. W 2024 roku Grupa IGM zanotowała sprzedaż w wysokości 66,5 mln euro - wyjaśnia biuro prasowe Seleny. Co więcej, prognozy wskazują, że w latach 2025-2034 rynek paneli warstwowych na Półwyspie Iberyjskim będzie się rozwijał ze średnioroczną stopą wzrostu (CAGR) wynoszącą 5,2 proc.

Dynamikę wzrostu napędzają przede wszystkim liczne nowe inwestycje w budownictwo energooszczędne, intensyfikacja działalności budowlanej oraz coraz powszechniejsze stosowanie zrównoważonych rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych, szczególnie w sektorze przemysłowym i komercyjnym. Półwysep Iberyjski nie tylko wpisuje się w europejski kierunek zrównoważonego budownictwa, ale jest obecnie jednym z liderów transformacji.

W Unii Europejskiej niskoemisyjne budownictwo przestaje być wyborem, a staje się obowiązującym standardem regulacyjnym. W efekcie dochodzi do strukturalnej zmiany popytu w branży budowlanej w kierunku technologii i materiałów o lepszych parametrach oraz usług wspierających transformację. Dotyczy to również sektora izolacji – na znaczeniu zyskują zaawansowane produkty, które ograniczają straty energii oraz poprawiają wskaźniki użytkowe i redukują koszty eksploatacyjne obiektów.

- Zakup portugalskiej spółki stanowi kolejny krok w konsekwentnym wzmacnianiu pozycji Grupy Selena oraz rozszerzaniu jej portfolio o produkty, które posiadają perspektywiczny potencjał wzrostu i wpisują się w aktualne trendy rynku budowlanego - mówi Sławomir Majchrowski, prezes zarządu Grupy Selena. - Obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na innowacyjne i zaawansowane technologicznie materiały termoizolacyjne, a finalizacja tej transakcji odzwierciedla rangę tego segmentu w dalszym rozwoju Grupy.

– Nie zwalniamy tempa w realizacji planu budowy silnego hubu produkcyjno-dystrybucyjnego w Europie Zachodniej, która jest dla nas priorytetowym kierunkiem globalnego wzrostu. Działania te obejmują zarówno ekspansję organiczną, jak i celowane przejęcia, co potwierdzają ostatnie akwizycje między innymi we Francji – dodaje Sławomir Majchrowski.

Pozostałe 34 proc. udziałów w spółce Grupo IGM zostanie nabyte przez Grupę Selena w drugim etapie transakcji, zgodnie z warunkami i terminami określonymi w umowie nabycia udziałów.

Nie tylko branża budowlana

To niejedyna polska firma, która notuje sukcesy w zagranicznej ekspansji. Równie głośno było Grupa Maspex, polski gigant branży pożywczej, zakończyła procedurę przejęcia większościowego pakietu akcji rumuńskiego producenta wina Purcari Wineries. Po sfinalizowaniu transakcji, która odbyła się w ramach dobrowolnej oferty publicznej, Maspex ma ponad 72 proc. udziałów w spółce.

Procedura zakupu akcji Purcari Wineries, mającego w swoim portfolio jedną z najbardziej prestiżowych marek wina w regionie, została zakończona 30 lipca. to dwudzieste drugie przejęcie w historii firmy, której produkty trafiają już do ponad 70 krajów, Polski gigant ma w swoim portfolio siedemdziesiąt marek, rozwijając równolegle działalność w różnych sektorach branży spożywczej.

To już szturm polskich firm na zagraniczne firmy

Polskie firmy przejęły w ubiegłym roku 22 zachodnioeuropejskie firmy, co stanowi najwyższą w historii liczbę - poinformowała agencja Bloomberga, dodając, że kolejne cztery przejęcia są realizowane. Rośnie też liczba polskich przejęć w Niemczech.

Agencja zauważa, że rosnąca liczba transakcji odzwierciedla również zmianę nastawienia nowego pokolenia przedsiębiorców. Argumentuje, że wczesne działania ekspansywne polskich sieci odzieżowych zakończyły się niepowodzeniem z powodu braku doświadczenia w kontaktach z konsumentami na rynkach takich jak Niemcy, Austria czy Wielka Brytania. Obecnie jednak polscy prezesi skłaniają się do zdobywania przyczółków za granicą poprzez przejmowanie firm, które mają już ugruntowaną pozycję na danym rynku.