Płaca minimalna w państwach UE w 2026 r.

Na 1 stycznia 2026 r. 22 z 27 krajów UE miało krajową płacę minimalną. Państwa, które się nie zaliczają do tego grona to: Dania, Włochy, Austria, Finlandia i Szwecja.

Patrząc na dane Eurostatu, miesięczne płace minimalne w UE są bardzo zróżnicowane: od 620 euro w Bułgarii do 2 704 euro w Luksemburgu. Patrząc na minimalne krajowe, państwa w UE można podzielić na 3 różne grupy:

Pensja minimalna powyżej 1 500 euro miesięcznie (6 państw);

powyżej 1 500 euro miesięcznie (6 państw); Pensja minimalna między 1 000 a 1 500 euro miesięcznie (8 państw);

między 1 000 a 1 500 euro miesięcznie (8 państw); Pensja minimalna poniżej 1 000 euro miesięcznie (8 państw).

Eurostat sprawdził też jak wyglądała średnioroczna stopa wzrostu pensji w okresie od stycznia 2016 r. do stycznia 2026 r. Najwyższa została zanotowana w Rumunii (+13,1 proc.), a następnie na Litwie (+12,7 proc.), w Bułgarii (+11,2 proc.) i w Polsce (+10,1 proc.). Najniższe średnioroczne stopy wzrostu wśród krajów UE odnotowano we Francji (+2,2 proc.), a następnie na Malcie (+3,2 proc.), Belgii i Luksemburgu (po +3,5 proc.).

W których państwach UE płaca minimalna jest najwyższa, a w których najniższa?

Państwa z pensją minimalna powyżej 1,5 tys. euro brutto miesięcznie:

Luksemburg (2 704 euro, ok. 11,4 tys. zł);

Irlandia (2 391 euro 10,1 tys. zł);

Niemcy (2 343 euro ok. 9,9 tys. zł);

Holandia (2 295 euro, ok. 9,7 tys. zł);

Belgia (2 112 euro, ok. 8,9 tys. zł);

Francja (1 823 euro, ok 7,7 tys. zł).

Państwa z pensją minimalną między 1 tys. a 1,5 tys. euro brutto miesięcznie:

Hiszpania (1 381 euro, ok. 5,8 tys. zł);

Słowenia (1 278 euro, ok. 5,4 tys. zł);

Litwa (1 153 euro, ok. 4,9 tys. zł);

Polska (1 139 euro, 4 806 zł);

Cypr (1 088 euro, ok. 4,6 tys. zł);

Portugalia (1 073 euro, ok. 4,5 tys. zł);

Chorwacja (1 050 euro, ok. 4,4 tys. zł);

Grecja (1 027 euro, ok. 4,3 tys. zł).

Państwa z pensją minimalną poniżej 1 tys. euro brutto miesięcznie:

Bułgaria (620 euro, ok. 2,6 tys. zł);

Łotwa (780 euro, ok. 3,3 tys. zł);

Rumunia (795 euro, ok. 3,4 tys. zł);

Węgry (838 euro, ok. 3,5 tys. zł);

Estonia (886 euro, ok. 3,8 tys. zł);

Słowacja (915 euro, ok. 3,9 tys. zł);

Czechy (924 euro, ok. 3,9 tys. zł);

Malta (994 euro, ok. 4,2 tys. zł).

Realne koszty życia a płaca minimalna

Jednak sama wysokość pensji minimalnej nie pokazuje realiów kosztów życia w państwach UE. Dlatego też Eurostat uwzględnił siłę nabywczą. Standard siły nabywczej (PPS) to wskaźnik ekonomiczny służący do porównywania wartości walut i realnego poziomu życia w różnych krajach.

Po przeliczeniu wynagrodzeń minimalnych na siłę nabywczą (PPS) różnice między krajami wyraźnie się zmniejszają, a układ rankingu częściowo się zmienia. Na pierwsze miejsce wysuwają się Niemcy, wyprzedzając Luksemburg — mimo że nominalnie płacą mniej, niższe koszty życia sprawiają, że realna wartość płacy minimalnej jest tam wyższa.

W tym ujęciu Polska wypada lepiej niż w zestawieniu opartym wyłącznie na wartości minimalnej krajowej. Nasz kraj wypada najlepiej wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej i plasuje się na 7 miejscu.

Zmienia się też ułożenie państw, w których sytuacja wygląda najgorzej. Na ostatnim miejscu nie znalazła się Bułgaria, jak w przypadku samej wartości pensji minimalnej, a Estonia. Gorzej od Bułgarii w takim rozliczeniu wypadły także Łotwa i Czechy.

Płaca minimalna w Polsce w 2027 roku. Kiedy będzie ustalona?

Ustalanie wysokości płacy minimalnej na 2027 rok potrwa do września. Pierwszym korkiem jest przedstawienie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej swojej propozycji reszcie Rady Ministrów. Rada ustosunkowuje się do niej i do 15 czerwca musi przedstawić Radzie Dialogu Społecznego swoją propozycję.

Rada Dialogu Społecznego składa się z trzech stron:

przedstawicieli rządu;

związków zawodowych;

organizacji pracodawców.

Następnie RDS do 15 lipca przedstawia Radzie Ministrów odpowiedź na przedstawianą przez rząd propozycję. Jeśli tego nie zrobi, to rząd do 15 września sam ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia. Nie może ono być jednak niższe od pierwszej propozycji przyjętej przez Radę Ministrów.