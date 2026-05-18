Emerytury mundurowe dla funkcjonariuszy. Średnio to prawie 7 tys. zł brutto miesięcznie

Aleksandra Kiełczykowska
dzisiaj, 12:14
Średnia emerytura funkcjonariuszy służb mundurowych osiągnęła w 2025 r. prawie 7 tys. zł brutto miesięcznie. To o blisko 3 tys. zł więcej niż przeciętne świadczenie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ile lat ma statystyczny funkcjonariusz przechodzący na emeryturę?

Z danych przekazanych Business Insiderowi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że na koniec grudnia 2025 r. na emeryturze mundurowej pozostawało 176 990 osób, w tym 156 553 mężczyzn i 20 437 kobiet.

Od 2010 r. na emeryturę przechodzi się średnio po 23-24 latach służby. To oznacza, że świadczenia zaczynają pobierać zazwyczaj mężczyźni grubo przed "50". W 2025 r. taki statystyczny nowy emeryt miał 48 lat. W poprzednich latach zdarzało się nawet i 46 lat – wyjaśnia portal.

W latach 2010-2015, według danych MSWiA, przeciętny funkcjonariusz przechodząc na emeryturę miał 46 lat, a przeciętna długość służby wynosiła 23 lata. W następnych latach średni wiek zwiększał się maksymalnie do 49 lat w 2017 roku, 2020 roku i 2021 roku.

Emerytury mundurowe w 2025 roku

MSWiA udostępniło również kwoty, na jakie mogą liczyć statystyczni funkcjonariusze. Średnia emerytura wypłacana przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA to w 2025 r. ponad 6,9 tys. zł brutto miesięcznie.

Dla porównania, średnia emerytura w Polsce wynosi 4235,47 zł brutto miesięcznie. Po odliczeniu podatku i składki zdrowotnej, kwota ta daje średnio około 3450–3500 zł "na rękę". Mundurówka może więc liczyć na blisko 75 proc. więcej niż "zwykli" emeryci.

Średnia wysokość emerytur dla funkcjonariuszy MSWiA:

  • 2015 - 3 518,27 zł;
  • 2016 - 3 570,27 zł;
  • 2017 - 3 362,01 zł;
  • 2018 - 3 540,07 zł;
  • 2019 - 3 711,60 zł;
  • 2020 - 3 931,56 zł;
  • 2021 - 4 209,61 zł;
  • 2022 - 4 654,86 zł;
  • 2023 - 5 542,26 zł;
  • 2024 - 6 442,47 zł;
  • 2025 - 6 941,22 zł.
Ile lat służby potrzeba do uzyskania emerytury mundurowej w 2026 roku?

Funkcjonariusze i żołnierze przyjęci do służby przed 1 stycznia 2013 r. mogą przejść na emeryturę już po 15 latach służby (dotyczy to zatrudnionych w Policji czy Straży Granicznej). Zatrudnieni po 1 stycznia 2013 r. nabywają uprawnienia emerytalne dopiero po 25 latach służby i ukończeniu 55. roku życia.

Jednak w MON trwają prace nad zmianami w przechodzeniu na wcześniejsze emerytury. Projekt zakłada ujednolicenie reguł i skrócenie wymaganego stażu dla części funkcjonariuszy. Propozycja dotyczy m.in. żołnierzy zawodowych powołanych do służby po 31 grudnia 2012 roku. Obecnie ta grupa musi odsłużyć co najmniej 25 lat, by móc ubiegać się o świadczenie. MON chce to zmienić i przywrócić prawo do emerytury już po 15 latach pracy.

Problem z wyliczaniem emerytur

Jest jeszcze jeden problem pojawiający się przy emeryturach mundurowych. Środowisko korzystające z mundurowych przepisów emerytalnych dzieli się na dwie grupy: tych, którzy rozpoczęli służbę od 2 stycznia 1999 r. i później, oraz tych, którzy wstąpili do niej wcześniej.

Dla tych funkcjonariuszy przyjętych po 2 stycznia 1999 r. obowiązuje zasada pełnej odrębności systemów. Oznacza to, że mogą oni pobierać wypracowaną emeryturę mundurową, jak i tą z ZUS. Taki stan wynika z faktu, że do ich świadczenia mundurowego nie wlicza się w ogóle tzw. pracy cywilnej.

Takiej możliwości nie mają funkcjonariusze, którzy byli przyjęciu do służy przed 2 stycznia 1999 r. Może on pobierać emeryturę albo z ZUS albo dostawać emeryturę mundurową. W wymiarze ich emerytury mundurowej mogą być uwzględniane okresy składkowe i nieskładkowe z pracy cywilnej. Są one przeliczane na określonych w przepisach warunkach – 2,6 proc. podstawy wymiaru za pierwsze 3 lata poprzedzające służbę i 1,3 proc. za kolejne lata.

