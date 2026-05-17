Forsal logo

Szybki tramwaj w Krakowie. Spektakularna inwestycja – wreszcie – zbliża się do końca

Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 15:08
budowa tramwaju
Budowa tramwaju do Mistrzejowic/Materiały prasowe
Aż 1,9 mld zł kosztuje tramwaj do Mistrzejowic. Na budowę, przynajmniej na razie, Kraków nie ponosi pełnej kwoty. To bowiem największa inwestycja typu PPP w Polsce. W skrócie: buduje ją prywatny inwestor, który potem – przez 20 lat – pobiera opłaty za korzystanie z linii.

Największa taka budowa w Polsce

To największa inwestycja typu PPP (Partnerstwo Publiczno-Prywatne) w Polsce. W Krakowie powstaje kolejny odcinek szybkiego tramwaju (4,5 km), który częściowo znajdzie się w tunelu (1,2 km). Miasto zapewnia, że czas dojazdu z Mistrzejowic – dzielnicy zamieszkiwanej przez ok. 50 tys. osób – do centrum skróci się o ok. 12 minut, a tramwaje będą jeździć co 90 sekund.

Powstanie aż dziesięć przystanków, w tym nowa pętla. Najbardziej spektakularnie prezentuje się węzeł przy rondzie Polsadu. Tramwaje zatrzymają się tam na poziomie -2, w tunelu. Nad nimi (-1) zaplanowano ciągi komunikacyjne, a na górze pozostanie ważna i szeroka trasa drogowa.

Jeden bilet na całą Europę. W UE pracują nad kolejową rewolucją
Jeden bilet na całą Europę. W UE pracują nad kolejową rewolucją

Kto płaci za tę budowę?

Budowa zmierza ku końcowi – o czym za chwilę – ale miasto nie wydało na nią własnych środków. Pod koniec 2021 roku podpisano umowę z konsorcjum Solutions Polska i Gülermak w ramach PPP. Wspomniane firmy przejęły całą inicjatywę: opracowały projekt, uzyskały pozwolenia, a następnie rozpoczęły budowę. Co będą z tego miały?

- Gülermak, przy wsparciu banków, zrealizuje tę linię ze swoich środków, natomiast przez następne 20 lat miasto Kraków będzie w ramach opłaty za użytkowanie dokonywało miesięcznych płatności na rzecz firmy. Oczywiście w tym czasie Gülermak zobowiązany jest do utrzymywania infrastruktury w należytym stanie technicznym – mówi „Forsalowi” Bartosz Sawicki, rzecznik Gülermak.

Kto zarobi na tramwaju?

Jak dodaje, firma nie będzie miała np. udziału w biletach – to pozostaje po stronie miasta. Opłaty za użytkownie nowej linii pobierane będą bezpośrednio od miasta i znalazły się w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Kontrakt na budowę podpisano na kwotę 1,9 mld zł. Jak ustaliliśmy, samo wybudowanie trasy kosztować będzie około miliarda złotych. Pozostała kwota to wynagrodzenie firmy, a także zapas przeznaczony na bieżące utrzymanie i serwisowanie infrastruktury. To jedna z kluczowych różnic między PPP a „zwykłym” kontraktem.

budowa tramwaju
Budowa tramwaju do Mistrzejowic/mat. inwestora

Gülermak będzie otrzymywał przelewy przez 240 miesięcy od otwarcia linii. Następnie, pod koniec kontraktu, cała infrastruktura przejdzie gruntowny remont i zostanie przekazana miastu. Do tego czasu (do 2046 roku) Kraków nie będzie ponosił kosztów remontów, wymiany poszczególnych elementów ani działań kryzysowych w razie awarii.

Ile miasto będzie przekazywać firmie? W Wieloletniej Prognozie Finansowej zapisano spore kwoty na najbliższe dwa lata (270 mln zł w 2026 r. i 334 mln zł w 2027 r.). W kolejnych latach kwota wyraźnie spada, a od 2029 roku wynosić będzie co roku 31 873 393 zł.

Kiedy otwarcie trasy?

Początkowo budowa miała zakończyć się pod koniec ubiegłego roku. Wykonawca dwukrotnie przesuwał ten termin. Wynikało to m.in. z odwołań od decyzji ZRID (pozwalającej na rozpoczęcie budowy), znalezienia niewybuchów czy problemów z uzyskaniem przyłącza energetycznego. A jak obecnie wygląda sytuacja?

- Obecne zaawansowanie to ponad 90 proc. W maju zakończą się wszystkie prace drogowe na powierzchni, a ulice będą stopniowo udostępniane mieszkańcom (11–13 maja otwarto m.in. rondo Polsadu czy fragment ul. Dobrego Pasterza – red.) – mówi Sawicki.

budowa tramwaju
Budowa tramwaju do Mistrzejowic/mat. inwestora

Urząd Miasta Krakowa podaje, że zgodnie z aneksem do kontraktu inwestycja powinna zakończyć się w czerwcu. Jak słyszymy, w tunelu i na trasie tramwajowej trwają ostatnie prace wykończeniowe i instalacyjne. Dlaczego inwestycja się opóźniła? Rzecznik wykonawcy wyjaśnia, że w trakcie realizacji projektu doszło do istotnych zmian projektowych.

- Po podpisaniu umowy, w trakcie trwania projektu, wprowadzano istotne zmiany projektowe, często postulowane przez mieszkańców, jak chociażby zmiana liczby nasadzeń czy ograniczenie wycinek. Dzięki PPP zmiany mogliśmy wprowadzać na bieżąco, co w przypadku formuły „Projektuj i buduj” byłoby niemożliwe lub wiązałoby się z dużymi kosztami – tłumaczy Sawicki.

Jak podaje wykonawca, zamiast 1,2 tys. drzew wycięto 900. W zamian zasadzono więcej nowych – w proporcji 3 drzewa za 2 wycięte.

Testy tramwajów. Kiedy z pasażerami?

Zakończenie inwestycji nie oznacza, że od razu skorzystają z niej mieszkańcy. Krakowska Spółka Tramwajowa (KST) musi przeprowadzić testy, które – według zapowiedzi – mają rozpocząć się na przełomie maja i czerwca.

Z kolei prezydent Aleksander Miszalski, w ramach publikowanej w mediach społecznościowych „Ławki Dialogu”, przyznał, że nie ma szans na uruchomienie inwestycji w czerwcu. – Zakładam, że na pewno po wakacjach to już musi jeździć – powiedział w materiale.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Piotr Wróblewski
Piotr Wróblewski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSzybki tramwaj w Krakowie. Spektakularna inwestycja – wreszcie – zbliża się do końca »
Tematy: Krakówtramwajinwestycja
Powiązane
Pociąg dużych prędkości AVE produkowany przez hiszpańskie Talgo
Jeden bilet na całą Europę. W UE pracują nad kolejową rewolucją
Egzamin na prawo jazdy bez placu manewrowego
Rewolucja w prawie jazdy. Zniknie plac manewrowy, pojawią się tory poślizgowe
Boże Ciało, dzień wolny od pracy, prezydent, wypoczynek, urlop
Piątek po Bożym Ciele dniem ustawowo wolnym od pracy? Czy można już anulować wnioski urlopowe? Petycja trafiła do Prezydenta
świadczenie, dochód, koszty, sejm, 800 plus
Nowe świadczenie: 2333 zł miesięcznie dla każdego Polaka od 3 roku życia, zamiast 800 plus (również dla dorosłych). Jest decyzja
odwołanie, kary, trawa, zezwolenie, studnia, woda
Zakaz swobodnego korzystania ze studni. Nie użyjesz jej do podlania trawy ani w gospodarstwie domowym, jeśli przekroczysz limit
Zobacz
|
F-35 na lotniskowcu
Piekło dronowe nie uratuje Tajwanu. Analityk CIA: Chiny już dawno odjechały USA
Niedziela handlowa 17.05.2026: sklepy otwarte 17 maja czy obowiązuje zakaz handlu. Czy dzisiaj jest niedziela handlowa?
Niedziela handlowa 17.05.2026: sklepy otwarte 17 maja czy obowiązuje zakaz handlu. Czy dzisiaj jest niedziela handlowa?
odwołanie, kary, trawa, zezwolenie, studnia, woda
Zakaz swobodnego korzystania ze studni. Nie użyjesz jej do podlania trawy ani w gospodarstwie domowym, jeśli przekroczysz limit
świadczenie, dochód, koszty, sejm, 800 plus
Nowe świadczenie: 2333 zł miesięcznie dla każdego Polaka od 3 roku życia, zamiast 800 plus (również dla dorosłych). Jest decyzja
Boże Ciało, dzień wolny od pracy, prezydent, wypoczynek, urlop
Piątek po Bożym Ciele dniem ustawowo wolnym od pracy? Czy można już anulować wnioski urlopowe? Petycja trafiła do Prezydenta
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj