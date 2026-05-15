Ambasador USA reaguje na notę MSZ w sprawie Ziobry. Wiadomo, co przekazał Sikorskiemu

Weronika Papiernik
dzisiaj, 14:45
Polska nota ws. Ziobry już w Ambasadzie USA. Jest pierwsza reakcja/East News
Pobyt Zbigniewa Ziobry w USA staje się przedmiotem wysokiej rangi rozmów dyplomatycznych. Wiceminister Marcin Bosacki potwierdza: strona amerykańska analizuje polską notę w sprawie byłego szefa resortu sprawiedliwości. W tle sporu pojawiają się pytania o legalność jego pobytu i zapowiedź ścisłej współpracy z Waszyngtonem w celu sprowadzenia polityka przed polskie oblicze sprawiedliwości.

MSZ skierował notę do Ambasady USA w Warszawie, w której zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych.

Zbigniew Ziobro w USA

Były minister sprawiedliwości, poseł PiS Zbigniew Ziobro poinformował, że przebywa w USA. Oświadczył, że nie uciekł z Polski i posługuje się dokumentem przyznanym mu wraz z prawem do azylu, który otrzymał na Węgrzech. Ziobro jest, wraz z b. wiceszefem MS, posłem PiS Marcinem Romanowskim, podejrzanym w prowadzonym w Prokuraturze Krajowej śledztwie ws. Funduszu Sprawiedliwości; na byłym ministrze sprawiedliwości ciąży 26 zarzutów.

Telewizja Republika poinformowała natomiast, że polityk będzie pełnił funkcję komentatora politycznego tej stacji.

MSZ chce wiedzieć jaka była data wjazdu

Wysłaliśmy notę do ambasady Stanów Zjednoczonych, tam wskazujemy, że 10 maja 2026 r. do opinii publicznej trafiła informacja, że podejrzany znajduje się na terenie USA. Zwracamy się w niej z uprzejmą prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu Zbigniewa Ziobry na teren Stanów Zjednoczonych, to jest też wskazanie, jaki dokument podróży umożliwił Zbigniewowi Ziobrze przekroczenie granicy celem wjazdu do USA i jaka była data wjazdu - powiedział rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Marcin Bosacki w rozmowie z RMF FM przekazał, co ministrowi Radosławowi Sikorskiemu w sprawie Ziobry i Romanowskiego przekazał ambasador USA Tom Rose podczas ich spotkania. Usłyszał tyle, że strona amerykańska przygotowuje odpowiedź na wysłaną przez MSZ, lecz przygotowaną merytorycznie przez MS notę z pytaniem, jak pan Ziobro znalazł się w Stanach Zjednoczonych - mówił wiceminister.

Wątpliwości wokół wizy dziennikarskiej Ziobry

Bosacki powiedział, że resort spraw zagranicznych jest "praktycznie pewny", iż Ziobro wjechał do USA na podstawie wizy dziennikarskiej. Jeżeli on obecnie deklaruje działalność polityczną w Stanach Zjednoczonych, to pojawia się pytanie [...] czy nie narusza warunków przyznania tej wizy - ocenił. Wiceminister wskazał również, że po nadejściu odpowiedzi ze strony amerykańskiej i ewentualnej decyzji polskiego resortu sprawiedliwości do Waszyngtonu trafi prośba o "pomoc prawną w ściganiu osoby poszukiwanej za poważne przestępstwa".

