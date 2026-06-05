NASA nakazuje podwyższoną gotowość astronautom

Rzeczniczka NASA Bethany Stevens poinformowała w piątek w serwisie X, że w tunelu transferowym modułu serwisowego Zwiezda od dłuższego czasu występują „pęknięcia i wycieki”.

Jak dodała, w związku z nowymi wyciekami rosyjska agencja kosmiczna Roskosmos zdecydowała się przeprowadzić bardziej kompleksową naprawę 5 czerwca.

„Kierując się najwyższą ostrożnością, NASA poleciła wszystkim czterem członkom misji SpaceX Crew-12 oraz astronaucie NASA Chrisowi Williamsowi przejść w tryb podwyższonej gotowości bezpieczeństwa na pokładzie statku Dragon w czasie prac naprawczych” - dodała.

Spory między NASA a Roskosmosem o przyczyny wycieków

Jak napisała agencja Reutera, astronautom polecono, by weszli na pokład statku Crew Dragon zadokowanego przy stacji i założyli skafandry kosmiczne na wypadek, gdyby wyciek powietrza wymagał ewakuacji awaryjnej.

Główni operatorzy stacji, NASA i rosyjska agencja kosmiczna Roskosmos, od wielu miesięcy spierają się o przyczyny oraz możliwe sposoby usunięcia niewielkich wycieków powietrza w rosyjskim module serwisowym Zwiezda, który jest jednym z kluczowych elementów stacji - podkreślił Reuters.

Choć w ostatnich miesiącach wycieki były stosunkowo niewielkie, w poniedziałek ich skala wzrosła dwukrotnie – przekazał wysoki rangą przedstawiciel NASA.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)